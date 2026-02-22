Впервые за последние 15 лет в акватории Финского залива наблюдается сложная ледовая обстановка - ААНИИ

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, тяжёлые ледовые условия для плавания судов в акватории Финского залива вызвали необходимость усиления ледокольной группировки. Для предотвращения возможных сложностей с транспортировкой грузов на Балтике будет работать атомный ледокол «Сибирь». Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института проводят мониторинг и картирование ледовой обстановки.

«Впервые за 15 лет ледовая обстановка в Финском заливе оценивается как умеренно-тяжёлая – акватория на 80% покрыта льдом толщиной до полуметра. В начале зимы ледообразование протекало по сценарию мягкой зимы, но в конце января в связи с большими отрицательными температурами и преобладающим западным ветром ситуация резко изменилась. За счёт низких температур воздуха и южных ветров в феврале-марте в Финском заливе будет наблюдаться умеренное ледообразование, менее интенсивное чем в конце января. Активный процесс разрушения льда начнётся лишь во второй половине марта», – рассказала заместитель начальника Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анастасия Ильина.

Подобная обстановка наблюдалась последний раз в 2011 году: Финский залив был полностью покрыт дрейфующим серо-белым льдом толщиной до 30 см с включением однолетнего тонкого льда толщиной до 50 см. Для предотвращения возможных сложностей с вывозом российских экспортных грузов Госкорпорация «Росатом» в рамках оперативного взаимодействия с Министерством транспорта РФ приняла решение об усилении группировки ледоколов в акватории Финского залива атомоходом «Сибирь». Атомоход «Сибирь» уже приступил к проводке судов на самом сложном участке – у порта Приморск.

«Обращу внимание на то, что в этом году мы не ликвидируем последствия критической ситуации, а предотвращаем её. Атомный ледокол нужен для проводки крупнотоннажных судов – ему отведена задача по проводке нефтеналивных танкеров-стотысячников. По сравнению с дизель-электрическими ледоколами, он прокладывает более широкий судоходный канал. За то время, что «Сибирь» в акватории Финского залива, уже обеспечила шесть проводок крупнотоннажных судов», – подчеркнул Алексей Лихачев.

О решении «Росатома» было объявлено на совещании, в котором приняли участие министр транспорта Андрей Никитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор ФГБУ «Главсевморпуть» Сергей Зыбко, заместитель начальника ЦЛГМИ ААНИИ Анастасия Ильина, представители Росморречфлота, ФГУП «Росморпорт», администрации морских портов Балтийского моря и ряда других организаций.

Фото (ГК «Росатом»): https://vk.com/arcticandantarctic?ysclid=mljh9ze0go209517806&z=photo-165713521_457248565%2Fwall-165713521_6591