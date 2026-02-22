Кинематографисты, снимающие в Кольском Заполярье, могут получить субсидии областного правительстваПоздравлять с 23 февраля на работе в этом году будут чаще
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.02.26 12:00

Впервые за последние 15 лет в акватории Финского залива наблюдается сложная ледовая обстановка - ААНИИ

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, тяжёлые ледовые условия для плавания судов в акватории Финского залива вызвали необходимость усиления ледокольной группировки. Для предотвращения возможных сложностей с транспортировкой грузов на Балтике будет работать атомный ледокол «Сибирь». Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института проводят мониторинг и картирование ледовой обстановки.

«Впервые за 15 лет ледовая обстановка в Финском заливе оценивается как умеренно-тяжёлая – акватория на 80% покрыта льдом толщиной до полуметра. В начале зимы ледообразование протекало по сценарию мягкой зимы, но в конце января в связи с большими отрицательными температурами и преобладающим западным ветром ситуация резко изменилась. За счёт низких температур воздуха и южных ветров в феврале-марте в Финском заливе будет наблюдаться умеренное ледообразование, менее интенсивное чем в конце января. Активный процесс разрушения льда начнётся лишь во второй половине марта», – рассказала заместитель начальника Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анастасия Ильина.

Подобная обстановка наблюдалась последний раз в 2011 году: Финский залив был полностью покрыт дрейфующим серо-белым льдом толщиной до 30 см с включением однолетнего тонкого льда толщиной до 50 см. Для предотвращения возможных сложностей с вывозом российских экспортных грузов Госкорпорация «Росатом» в рамках оперативного взаимодействия с Министерством транспорта РФ приняла решение об усилении группировки ледоколов в акватории Финского залива атомоходом «Сибирь». Атомоход «Сибирь» уже приступил к проводке судов на самом сложном участке – у порта Приморск.

«Обращу внимание на то, что в этом году мы не ликвидируем последствия критической ситуации, а предотвращаем её. Атомный ледокол нужен для проводки крупнотоннажных судов – ему отведена задача по проводке нефтеналивных танкеров-стотысячников. По сравнению с дизель-электрическими ледоколами, он прокладывает более широкий судоходный канал. За то время, что «Сибирь» в акватории Финского залива, уже обеспечила шесть проводок крупнотоннажных судов», – подчеркнул Алексей Лихачев.

О решении «Росатома» было объявлено на совещании, в котором приняли участие министр транспорта Андрей Никитин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор ФГБУ «Главсевморпуть» Сергей Зыбко, заместитель начальника ЦЛГМИ ААНИИ Анастасия Ильина, представители Росморречфлота, ФГУП «Росморпорт», администрации морских портов Балтийского моря и ряда других организаций.

 

 

 

Фото (ГК «Росатом»): https://vk.com/arcticandantarctic?ysclid=mljh9ze0go209517806&z=photo-165713521_457248565%2Fwall-165713521_6591

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок ИТ в Мурманской области: предлагаемые зарплаты выросли почти вдвое за пять лет
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при оформлении самозанятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире23:30«Загадочные убийства Агаты Кристи-3». Художественный сериал, 4 серия (18+)00:00«Наркомовский обоз». Художественный фильм, 1-4 серия (16+)03:20«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: значительнее всего в январе текущего года в Мурманской области подорожало продовольствие-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 12 копеек, доллар поднялся на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Рабочая группа при правительстве региона выступила за аннулирование лицензии управляющей компании ООО «ЮНИ ДОМ»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»