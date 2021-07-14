Впервые за последние десятилетия испытания проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов - ПО «Севмаш»

Несколько атомных подводных лодок (АПЛ) разных проектов одновременно проходят испытания в море.

Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко отметил, что 2021-й год на предприятии отмечен насыщенной сдаточной программой. Пожалуй, впервые за последние десятилетия одновременно морские испытания проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов. Некоторые АПЛ после завершения строительства в эллинге впервые вышли в море, другие в этом году продолжили проверку систем и механизмов.

Как сообщает АО ПО «Севмаш», атомные подводные лодки 4-го поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А», построенные на «Севмаше», проходят активную навигацию. Сразу несколько кораблей проверяют системы и механизмы в море.

В начале июля источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что атомная подводная лодка «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» впервые вышла в Белое море на заводские ходовые испытания. Также атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») впервые вышел в море на испытания 30 мая, в середине июня он вернулся на базу.