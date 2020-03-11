Грузооборот морских портов России за январь-февраль достиг 132,39 млн тонн, что на 0,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот). В том числе объём перевалки сухих грузов снизился на 2,3% и составил 54,92 млн тонн, наливных грузов вырос на 3%, до 77,47 млн тонн.

Впервые за последние годы грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 4,2%, составив 16,42 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 4,39 млн тонн (-12,0%), наливных грузов - 12,03 млн тонн (-0,9 %).