Впервые запущена программа по льготному кредитованию инвесторов на строительство отелей

Впервые в России инвесторы смогут до 2024 года получать льготные кредиты по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей. Срок – до 15 лет.

Новая мера поддержки позволит инвесторам Мурманской области с привлечением заёмных средств строить или реконструировать отели категории не менее «три звезды», площадью от 5000 кв. метров или с номерным фондом от 120 номеров, а также санатории.

«До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счёт такой поддержки обеспечить портфель инвестиционных проектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей», – подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Новая мера поддержки уже заинтересовала региональных инвесторов и субъектов туриндустрии региона. Мурманская область готова оказывать всестороннюю поддержку действующим предпринимателям и новым инвесторам в реализации проектов в сфере туризма.

«Мурманская область подготовила пул предложений в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», среди которых строительство рекреационной зоны по улице Ботанический сад в городе Кировске, транспортная инфраструктура, реконструкция аэровокзала «Хибины», отдельные объекты комплексного проекта «Новый Мурманск». Выражаю уверенность, что вводимые меры поддержки национального проекта придадут мощный стимул развитию въездного и внутреннего туризма в Арктике», – прокомментировал инициативу председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

В начале осени правительство РФ также планирует начать внедрение нового механизма рейтингования, основной задачей которого станет стимулирование инициатив и проектов на местах.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в настоящее время в Мурманской области также идёт приём заявок на предоставление субсидии на реализацию туристических проектов: государственную поддержку можно будет получить по результатам конкурса, который проводит региональный комитет по туризму. К участию приглашены юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма.

Заявки принимают с 29 июня по 6 августа 2021 года включительно. Подробные условия участия размещены на официальном сайте Комитета по туризму Мурманской области.

До 1 млн рублей можно получить в номинации «Инфраструктурные проекты» – на создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры. Субсидия в номинации «Сопутствующее оборудование для организации туристской деятельности» – до 500 тысяч рублей. Её можно израсходовать на приобретение оборудования, иного имущества для организации деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма в Мурманской области.

Для стимулирования деятельности по строительству причалов, стоянок и закупки оборудования для безопасности морских перевозок добавлен код ОКВЭД 50.10 Деятельность морского пассажирского транспорта.

Данная группировка включает:

- перевозку пассажиров в морских и прибрежных водах, осуществляемую по расписанию либо не по расписанию;

- деятельность экскурсионных, круизных или прогулочных судов;

- перевозку пассажиров на паромах, водных такси и т.д.

Эта группировка также включает:

- аренду прогулочных судов, предназначенных для эксплуатации в морских и прибрежных водах, с экипажем (например, для рыбалки).

Консультации по вопросам подготовки документов участники могут получить в отделе реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии по телефону (8152) 486-490, или написав на электронную почту kosheleva@gov-murman.ru.