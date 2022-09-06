Впервые жители Полярных Зорь приняли участие в проекте «Арктический Кубок Чистоты»

В минувшие выходные 70 человек из г. Полярные Зори приняли участие в акции «Чистые игры», организованной в рамках проекта «Арктический Кубок Чистоты» при поддержке Государственной корпорации «Росатом» и Кольской АЭС. Жители всех возрастов с азартом собирали и разделяли мусор, находили артефакты, участвовали в фотоохоте и разгадывали ЭКОзагадки. За полтора часа удалось собрать более 2-х тонн мусора.

Впервые в рамках проекта «Чистые игры» организован «Арктический Кубок Чистоты», который представляет собой наведение порядка одновременно во всех арктических регионах страны – в Мурманской и Архангельской областях, республиках Карелия и Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил: «С каждым годом количество полярнозоринцев, желающих навести в городе чистоту увеличивается – это не может не радовать, ведь только от нас зависит, в каком городе будем жить мы и наши будущие поколения. Я поздравляю вас всех с возможностью быть причастным к улучшению нашего города и экологии Арктики! Хотелось бы, конечно, чтобы когда-нибудь люди перестали мусорить!».

«Полярные Зори – самый чистый город в Мурманской области, но для жителей города-спутника Кольской АЭС этого недостаточно. Одна из шести ценностей Госкорпорации «Росатом» – быть на шаг впереди, быть лидерами, поэтому мы – жители Полярных Зорь делаем всё, чтобы наши Зори стали лучше, чище и уютнее», – отметил Евгений Никора, советник директора Кольской АЭС.

Все участники и победители получили подарки от ГК «Росатом» и Кольской АЭС, а после проведенной акции волонтёры согрелись с помощью интерактивных конкурсов, танцев, теплой выпечки и чая.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, «Чистые игры» – общественное движение, возникшее в Санкт-Петербург в 2014 году из небольшой группы активистов, озабоченных проблемой свалок мусора на природе. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Город Полярные Зори присоединился к движению «Чистые игры» в 2019 году. За четыре года участия в этой акции в Полярных Зорях уже собрано 16,3 тонны мусора.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.