В отделе народного искусства и ремёсел торжественно открылась выставка «Вплетая солнца лучи...» - гобелен и батик Татьяны Алексеевны Черномор. Выставка посвящена 80-летию со дня рождения художника.

На торжественном открытии выступили с приветственным словом: директор Мурманского областного художественного музея, заслуженный работник культуры Ольга Александровна Евтюкова; театральный художник, заслуженный деятель искусств Марийской АССР, заслуженный художник Российской Федерации Раиса Сергеевна Чебатурина; заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза художников России Анатолий Александрович Сергиенко; преподаватель курса «Батик. Роспись по ткани», участник НСК клуба росписи по ткани «Махаон» Наталья Рудольфовна Шилова.

Как сообщает Мурманский областной художественный музей, Татьяна Алексеевна – постоянный участник, лауреат и дипломант областных, региональных, всероссийских, международных фестивалей, выставок, конкурсов, проектов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. С 1973 года является членом Союза художников СССР. С 1994 по 2022 годы руководитель клуба «Гобелен».

Татьяна Черномор награждена премией губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» в 2004 и 2014 годах, а также серебряной медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» в соответствии с решением секретариата Союза художников России в 2018 году.

Посетители выставки смогут увидеть работы Татьяны Черномор в технике ручного ткачества и росписи по ткани из фондового собрания Мурманского областного художественного музея.

Выставка будет работать до 5 мая 2024 года.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264262%2Fwall-11742142_21132