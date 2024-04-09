Проверьте свои знания об истории развития регионального парламента и особенностях его формирования и работыИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ МГНОВЕННОГО СКАНИРОВАНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ: КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.04.24 08:45

«Вплетая солнца лучи...» - гобелен и батик Татьяны Алексеевны Черномор

В отделе народного искусства и ремёсел торжественно открылась выставка «Вплетая солнца лучи...» - гобелен и батик Татьяны Алексеевны Черномор. Выставка посвящена 80-летию со дня рождения художника.

На торжественном открытии выступили с приветственным словом: директор Мурманского областного художественного музея, заслуженный работник культуры Ольга Александровна Евтюкова; театральный художник, заслуженный деятель искусств Марийской АССР, заслуженный художник Российской Федерации Раиса Сергеевна Чебатурина; заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза художников России Анатолий Александрович Сергиенко; преподаватель курса «Батик. Роспись по ткани», участник НСК клуба росписи по ткани «Махаон» Наталья Рудольфовна Шилова.

Как сообщает Мурманский областной художественный музей, Татьяна Алексеевна – постоянный участник, лауреат и дипломант областных, региональных, всероссийских, международных фестивалей, выставок, конкурсов, проектов изобразительного и декоративно-прикладного искусства. С 1973 года является членом Союза художников СССР. С 1994 по 2022 годы руководитель клуба «Гобелен».

Татьяна Черномор награждена премией губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» в 2004 и 2014 годах, а также серебряной медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» в соответствии с решением секретариата Союза художников России в 2018 году.

Посетители выставки смогут увидеть работы Татьяны Черномор в технике ручного ткачества и росписи по ткани из фондового собрания Мурманского областного художественного музея.

Выставка будет работать до 5 мая 2024 года.

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264262%2Fwall-11742142_21132

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
Комментарий к новости:Проекты по модернизации котельных в микрорайоне Дровяное в Мурманске и в посёлке 25-й километр железной дороги Мончегорск-Оленья позволят улучшить качество жизни почти тысячи человек
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Чем выше зарплата, тем меньше конфликтов на работе – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 52 копейки, доллар прибавил почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Президент РФ запретил увольнять в течение года вдов участников СВО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика