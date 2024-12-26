Врач, главврач и специалист по взысканию долгов оказались самыми дефицитными профессиями в 2024 году в Мурманской области

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.

В Мурманской области сразу 36 профессий из 146, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.

Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Мурманской области в 2024 году (по значению hh.индекса)

Место в 2024 и разница с 2023 Профессия 2024 2023 Дин., г/г 1 (0) Врач 0,4 0,5 -0,1 2 (+11) Главный врач, заведующий отделением 0,6 1,2 -0,6 3 (+4) Специалист по взысканию задолженности 0,6 0,9 -0,3 4 (+4) Мерчандайзер 0,7 0,9 -0,2 5 (+5) Продавец-консультант, продавец-кассир 0,7 1 -0,3 6 (-4) Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 0,8 0,5 0,3 7 (-4) Администратор магазина, администратор торгового зала 0,9 0,8 0,1 8 (-4) Повар, пекарь, кондитер 1 0,8 0,2 9 (0) Фармацевт-провизор 1,2 0,9 0,3 10 (+8) Агент по недвижимости 1,3 1,5 -0,2 11 (-7) Монтажник 1,4 0,8 0,6 12 (-1) Торговый представитель 1,5 1 0,5 13 (+6) Директор магазина, директор сети магазинов 1,6 1,5 0,1 14 (+7) Автослесарь, автомеханик 1,7 1,6 0,1 15 (+15) Курьер 1,7 2,1 -0,4 16 (+7) Слесарь, сантехник 1,8 1,7 0,1 17 (-5) Товаровед 1,8 1,1 0,7 18 (+63) Промоутер 1,9 9 -7,1 19 (-3) Сварщик 1,9 1,4 0,5 20 (-14) Дворник 2 0,8 1,2

В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом лидер самой дефицитной остался неизменным. Так, первое место в уходящем году заняли врачи. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем открытых вакансий (hh.индекс 0,4, в 2023 – 0,5). На втором месте – главврачи, они стали ещё более дефицитными, индекс по ним стал меньше (с 1,2 до 0,6 активных резюме на вакансию). На третьем месте – специалисты по взысканию задолженности (0,6), причём за год дефицит также стал более заметен (-0,3 пункта).

Ситуация с дефицитом мерчандайзеров ухудшилась за год, hh.индекс упал, но незначительно, с 0,9 до 0,7, из-за чего они оказались на 4-ом месте рейтинга. Замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Мурманской области продавцы-консультанты и кассиры: здесь индекс также опустился до 0,7 резюме на вакансию, что позволило таким кадрам подняться сразу на 5 позиций.

Агенты по недвижимости поднялись в рейтинге дефицитности сразу на 8 позиций и стали ещё более дефицитными (1,3 активных резюме против 1,5 в 2023 году). Самые масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли во второй десятке рейтинга. Директоры магазина прибавили сразу 6 позиций (13-е место), автослесари – +7 позиций (14-е место), курьеры – +15 позиций (15-е место). Самое существенное изменение – у промоутеров, они переместились с 81-го на 18-е место и вошли в рейтинг самых дефицитных. Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий впервые появились и стали дефицитными слесари/сантехники, прибавив 7 пунктов и заняв 16-е место.