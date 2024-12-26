Врач, главврач и специалист по взысканию долгов оказались самыми дефицитными профессиями в 2024 году в Мурманской области
Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.
В Мурманской области сразу 36 профессий из 146, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.
Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Мурманской области в 2024 году (по значению hh.индекса)
|
Место в 2024 и
разница с 2023
|
Профессия
|
2024
|
2023
|
Дин., г/г
|
1 (0)
|
Врач
|
0,4
|
0,5
|
-0,1
|
2 (+11)
|
Главный врач,
заведующий отделением
|
0,6
|
1,2
|
-0,6
|
3 (+4)
|
Специалист по взысканию
задолженности
|
0,6
|
0,9
|
-0,3
|
4 (+4)
|
Мерчандайзер
|
0,7
|
0,9
|
-0,2
|
5 (+5)
|
Продавец-консультант,
продавец-кассир
|
0,7
|
1
|
-0,3
|
6 (-4)
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
0,8
|
0,5
|
0,3
|
7 (-4)
|
Администратор магазина,
администратор торгового зала
|
0,9
|
0,8
|
0,1
|
8 (-4)
|
Повар, пекарь, кондитер
|
1
|
0,8
|
0,2
|
9 (0)
|
Фармацевт-провизор
|
1,2
|
0,9
|
0,3
|
10 (+8)
|
Агент по недвижимости
|
1,3
|
1,5
|
-0,2
|
11 (-7)
|
Монтажник
|
1,4
|
0,8
|
0,6
|
12 (-1)
|
Торговый представитель
|
1,5
|
1
|
0,5
|
13 (+6)
|
Директор магазина, директор сети магазинов
|
1,6
|
1,5
|
0,1
|
14 (+7)
|
Автослесарь, автомеханик
|
1,7
|
1,6
|
0,1
|
15 (+15)
|
Курьер
|
1,7
|
2,1
|
-0,4
|
16 (+7)
|
Слесарь, сантехник
|
1,8
|
1,7
|
0,1
|
17 (-5)
|
Товаровед
|
1,8
|
1,1
|
0,7
|
18 (+63)
|
Промоутер
|
1,9
|
9
|
-7,1
|
19 (-3)
|
Сварщик
|
1,9
|
1,4
|
0,5
|
20 (-14)
|
Дворник
|
2
|
0,8
|
1,2
В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом лидер самой дефицитной остался неизменным. Так, первое место в уходящем году заняли врачи. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем открытых вакансий (hh.индекс 0,4, в 2023 – 0,5). На втором месте – главврачи, они стали ещё более дефицитными, индекс по ним стал меньше (с 1,2 до 0,6 активных резюме на вакансию). На третьем месте – специалисты по взысканию задолженности (0,6), причём за год дефицит также стал более заметен (-0,3 пункта).
Ситуация с дефицитом мерчандайзеров ухудшилась за год, hh.индекс упал, но незначительно, с 0,9 до 0,7, из-за чего они оказались на 4-ом месте рейтинга. Замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Мурманской области продавцы-консультанты и кассиры: здесь индекс также опустился до 0,7 резюме на вакансию, что позволило таким кадрам подняться сразу на 5 позиций.
Агенты по недвижимости поднялись в рейтинге дефицитности сразу на 8 позиций и стали ещё более дефицитными (1,3 активных резюме против 1,5 в 2023 году). Самые масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли во второй десятке рейтинга. Директоры магазина прибавили сразу 6 позиций (13-е место), автослесари – +7 позиций (14-е место), курьеры – +15 позиций (15-е место). Самое существенное изменение – у промоутеров, они переместились с 81-го на 18-е место и вошли в рейтинг самых дефицитных. Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий впервые появились и стали дефицитными слесари/сантехники, прибавив 7 пунктов и заняв 16-е место.