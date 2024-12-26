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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.24 12:00

Врач, главврач и специалист по взысканию долгов оказались самыми дефицитными профессиями в 2024 году в Мурманской области

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий (в целом по РФ), размещенных в течение 2024 года, и выяснили, каких специалистов не хватало на местном рынке труда особенно сильно. За основу взят hh.индекс, показывающий соотношение активных резюме на одну открытую вакансию, его значение ниже 4 означает дефицит, ниже 3 – острый дефицит.

В Мурманской области сразу 36 профессий из 146, классифицируемых платформой hh.ru, по итогам 2024 года относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Преимущественно к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы колл-центров, повара), так и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.

Топ-20 самых дефицитных профессий* на рынке труда Мурманской области в 2024 году (по значению hh.индекса)

Место в 2024 и

разница с 2023

Профессия

2024

2023

Дин., г/г

1 (0)

Врач

0,4

0,5

-0,1

2 (+11)

Главный врач,

 заведующий отделением

0,6

1,2

-0,6

3 (+4)

Специалист по взысканию

задолженности

0,6

0,9

-0,3

4 (+4)

Мерчандайзер

0,7

0,9

-0,2

5 (+5)

Продавец-консультант,

продавец-кассир

0,7

1

-0,3

6 (-4)

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

0,8

0,5

0,3

7 (-4)

Администратор магазина,

администратор торгового зала

0,9

0,8

0,1

8 (-4)

Повар, пекарь, кондитер

1

0,8

0,2

9 (0)

Фармацевт-провизор

1,2

0,9

0,3

10 (+8)

Агент по недвижимости

1,3

1,5

-0,2

11 (-7)

Монтажник

1,4

0,8

0,6

12 (-1)

Торговый представитель

1,5

1

0,5

13 (+6)

Директор магазина, директор сети магазинов

1,6

1,5

0,1

14 (+7)

Автослесарь, автомеханик

1,7

1,6

0,1

15 (+15)

Курьер

1,7

2,1

-0,4

16 (+7)

Слесарь, сантехник

1,8

1,7

0,1

17 (-5)

Товаровед

1,8

1,1

0,7

18 (+63)

Промоутер

1,9

9

-7,1

19 (-3)

Сварщик

1,9

1,4

0,5

20 (-14)

Дворник

2

0,8

1,2

 

В распределении позиций среди топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года произошли изменения по сравнению с 2023 годом, при этом лидер самой дефицитной остался неизменным. Так, первое место в уходящем году заняли врачи. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем открытых вакансий (hh.индекс 0,4, в 2023 – 0,5). На втором месте – главврачи, они стали ещё более дефицитными, индекс по ним стал меньше (с 1,2 до 0,6 активных резюме на вакансию). На третьем месте – специалисты по взысканию задолженности (0,6), причём за год дефицит также стал более заметен (-0,3 пункта).

Ситуация с дефицитом мерчандайзеров ухудшилась за год, hh.индекс упал, но незначительно, с 0,9 до 0,7, из-за чего они оказались на 4-ом месте рейтинга. Замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Мурманской области продавцы-консультанты и кассиры: здесь индекс также опустился до 0,7 резюме на вакансию, что позволило таким кадрам подняться сразу на 5 позиций. 

Агенты по недвижимости поднялись в рейтинге дефицитности сразу на 8 позиций и стали ещё более дефицитными (1,3 активных резюме против 1,5 в 2023 году). Самые масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли во второй десятке рейтинга. Директоры магазина прибавили сразу 6 позиций (13-е место), автослесари – +7 позиций (14-е место), курьеры – +15 позиций (15-е место). Самое существенное изменение – у промоутеров, они переместились с 81-го на 18-е место и вошли в рейтинг самых дефицитных. Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий впервые появились и стали дефицитными слесари/сантехники, прибавив 7 пунктов и заняв 16-е место.

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