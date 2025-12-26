Врач клинической лабораторной диагностики Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина вошла в топ-20 мирового рейтинга

Светлана Александровна Лебедева, врач клинической лабораторной диагностики первой квалификационной категории Централизованной многофункциональной диагностики Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, вошла в топ-20 мирового рейтинга. Она заняла 11 место на международном чемпионате по лабораторной гематологии «CELLWIKI 2025».

Чемпионат — это настоящая проверка на скорость и точность знаний в области лабораторной гематологии. Участникам необходимо быстро и правильно ответить на ряд вопросов, и чем быстрее это удаётся сделать, тем больше баллов они получают. В этом году в конкурсе приняло участие более 1500 специалистов из разных уголков мира, и Светлана Александровна Лебедева достойно представила наш регион и нашу страну, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и знаний, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

