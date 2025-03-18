Врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина награждён медалью за участие в СВО

Травматолог Маадыр Куулар оказывал медицинскую помощь нашим бойцам в Луганске в период проведения специальной военной операции.

Награду врачу вручили депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. Они выразили глубокую благодарность врачу за его самоотверженность, преданность пациентам и своей профессии.

«Всегда приятно, когда наши специалисты удостаиваются высоких наград. Мы гордимся нашими медицинскими работниками, которые выполняют свой врачебный долг в зоне специальной военной операции, помогают спасать жизни и восстанавливать здоровье людей», – отметил Дмитрий Панычев.

Награду Минобороны России из Москвы в Мурманск доставила депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

«У меня была важная миссия – доставить награду Министерства обороны РФ из Москвы в Мурманск. И лично передать её. Эта медаль – доказательство исключительного профессионализма и мужества», – отметила депутат.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, заполярные врачи на постоянной основе оказывают профессиональную помощь жителям приграничных с СВО территорий, а также подшефному Приморскому району Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/