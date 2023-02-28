Врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина провел мастер-класс для специалистов в Минске

На базе Минской областной клинической больницы и Первой городской клинической больницы Минска прошли дни хирургической аритмологии. Мастер-класс провёл заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Павел Рогалёв.

Цель – обучение хирургов-аритмологов лечению сложных нарушений ритма сердца методом радиочастотной абляции (РЧА) на навигационной системе.

При помощи современных технологий были проведены 12 успешных операций. Рассмотрены различные аспекты лечения пациентов с фибрилляциями предсердий, разобраны этапы выполнения операции РЧА, отработана техника выполнения изоляции легочных вен, проведены занятия по управлению катетером на муляже сердца.

Ранее такое обучение было проведено Павлом Рогалевым в Петрозаводске на базе Республиканской Больнице им. В.А. Баранова.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, во время ежегодного визита сотрудниками НМИЦ им. В.А. Алмазова в 2022 году в Мурманскую область для контроля реализации федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями была дана высокая оценка работы отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Отмечены доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам с нарушениями ритма сердца в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru