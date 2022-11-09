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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.22 18:00

Врач, учитель, военнослужащий: мурманчане назвали самые благородные профессии 2022 года - «SuperJob»

В топ-3 самоотверженных профессий этого года вошли — медработники, педагоги и военнослужащие. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором принимали участие экономически активные граждане из всех округов страны.

25% мурманчан назвали профессию врача самой благородной в настоящее время. На втором месте — учитель (10% голосов). На третьем — военнослужащий (8%).

По 5% респондентов самым благородным считают труд рабочих и спасателей МЧС. По 4% голосов — у пожарных и дворников, по 2% — у инженеров и волонтеров. Среди других благородных профессий мурманчане называли водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.

6% респондентов считают, что в каждой профессии есть нравственные и благородные люди.

9% утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует.

Мужчины чаще считают благородным труд рабочих, пожарных и ИТР. Женщины — врачей и учителей.

Время проведения опроса: 1—7 ноября 2022 года.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, первые два места рейтинга благородных профессий по-прежнему остаются за медиками и учителями. За год значительно выросло уважение к военнослужащим: в рейтинге 2022 года они вошли в топ-3 самоотверженных профессий.

 

 

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