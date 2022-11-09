Врач, учитель, военнослужащий: мурманчане назвали самые благородные профессии 2022 года - «SuperJob»
В топ-3 самоотверженных профессий этого года вошли — медработники, педагоги и военнослужащие. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором принимали участие экономически активные граждане из всех округов страны.
25% мурманчан назвали профессию врача самой благородной в настоящее время. На втором месте — учитель (10% голосов). На третьем — военнослужащий (8%).
По 5% респондентов самым благородным считают труд рабочих и спасателей МЧС. По 4% голосов — у пожарных и дворников, по 2% — у инженеров и волонтеров. Среди других благородных профессий мурманчане называли водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.
6% респондентов считают, что в каждой профессии есть нравственные и благородные люди.
9% утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует.
Мужчины чаще считают благородным труд рабочих, пожарных и ИТР. Женщины — врачей и учителей.
Время проведения опроса: 1—7 ноября 2022 года.
По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, первые два места рейтинга благородных профессий по-прежнему остаются за медиками и учителями. За год значительно выросло уважение к военнослужащим: в рейтинге 2022 года они вошли в топ-3 самоотверженных профессий.