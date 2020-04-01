Врач-вирусолог опровергает мифы про возможность повторного заражения коронавирусомСводка регионального оперативного штаба по COVID-19: одни выходят, другие входят
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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.20 10:00

Врач-вирусолог опровергает мифы про возможность повторного заражения коронавирусом

Сообщения о повторном заражении коронавирусом не соответствуют действительности, заявила «Вечерней Москве» врач-вирусолог Галина Червонская.

— Прежде всего, очень много слухов о том, что якобы после заболевания не формируется иммунитет и можно повторно заразиться и переболеть много раз. Это неправда, - заметила врач. - Сейчас объясню почему. Все дело в том, что первые пациенты, у которых выявили новый коронавирус, как выяснилось позже, были здоровы, просто тесты показывали ложноположительный результат. Затем эти так называемые зараженные пациенты благополучно выздоравливали, возвращались обратно к повседневной жизни и после этого инфицировались COVID-19 на самом деле, — отметила Червонская.

Как добавила вирусолог, именно после таких случаев в обществе начали появляться мифы о том, что рецидив возможен.

Она отметила, что была ошибка в тестировании первых пациентов. Тесты ложно показали положительный результат, в то время как сами пациенты были здоровы. Но они заболели позднее.

У перенесших коронавирус формируется пожизненный иммунитет. Коронавирус является острым респираторным заболеванием, многими из которых люди периодически болеют. При этом смертность от пневмонии, вызванной коронавирусом в 2002 году, среди пожилых была выше, чем сейчас, и составляла 10%.

Слухи о том, что коронавирус поражает иммунную систему, неверны. Все догадки на сей счёт неверны – китайцы просто-напросто пытались лечить первых заболевших теми же препаратами, что дают больным ВИЧ.

Нынешняя пандемия может оказаться весьма продолжительной аналогично той, что произошла в 2009 году из-за свиного гриппа. Но у коронавируса возбудитель не настолько сильный, и мутирует он не так быстро, как у свиного гриппа. Все будет зависеть от того, сможет ли коронавирус перейти в новую форму.

 

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