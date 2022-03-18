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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.22 17:00

Врачам, прибывающим из других регионов для работы в Ковдоре, предоставляется комфортабельное жильё

Правительство Мурманской области, администрация Ковдорского округа и Минерально-химическая компания «ЕвроХим» совместными усилиями реализуют меры социальной поддержки медиков, приезжающих работать в Ковдор. Для врачей и их семей готовятся и передаются комфортабельные двух- и трехкомнатные квартиры, оснащенные мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Первым ключи от нового жилья получил врач-терапевт Алим Ахомготов. Он приехал в Ковдор из Кабардино-Балкарии.

«Квартира трёхкомнатная, очень уютная, с евроремонтом, – поделился он впечатлениями. – Вся мебель новая. Мы приятно удивлены и постараемся оправдать ваши надежды, принести пользу городу и жителям. Я заканчиваю ординатуру по направлению «Анестезиология и реанимация» Медицинской академии Алании и планирую в дальнейшем работать по специальности».

В Ковдоре на протяжении многих лет существует нехватка врачей узкой специализации. Для их привлечения из других регионов России и поддержки медиков, которые уже работают, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Совета директоров МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев и глава Ковдорского округа Сергей Сомов договорились о мерах дополнительной поддержки врачей, работающих в Ковдоре. Теперь врачи востребованных специальностей, работающие в ковдорском филиале Мончегорской больницы, получают не только благоустроенное жилье, но и ежемесячную доплату в размере 50 тысяч рублей в качестве меры социальной поддержки. Такую меру поддержки получают уже 11 врачей, приехавших в Ковдор,  сообщает региональное Министерство информационной политики.

«Мы поэтапно ремонтируем и восстанавливаем материально-техническую базу всей ковдорской больницы, – отметил глава Ковдорского округа Сергей Сомов. – Завершился ремонт главного корпуса и детской поликлиники. В ближайшей перспективе – строительство инфекционного отделения, открытие детского дневного стационара, ремонт терапевтического отделения, морга и хозяйственного блока, обустройство больничного городка. Обновленная материально-техническая база привлекает врачей. Сегодня врач может приехать с одним чемоданом, сразу получить квартиру под ключ и не задумываясь о бытовых сложностях, приступить к работе».

«Самое важное и главное, чтобы в нашем городе имелась полноценная врачебная помощь, – считает исполнительный директор Ковдорского ГОКа Олег Михайлов. – Участие ЕвроХима в проекте по поддержке медиков доказывает социальную направленность компании. Самое главное – здоровье жителей Ковдора, а для этого нужны специалисты на долгосрочную перспективу. Наша задача – создать им благоприятные условия для жизни в Ковдоре».



Фото: https://vk.com/kovdorskiy_gok?z=photo-192129858_457242027%2Falbum-192129858_00%2Frev

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