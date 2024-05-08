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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.24 12:00

Врачам скорой помощи в СЗФО предлагают более 68 тысячи рублей в месяц

Весной в России отмечают День работников скорой помощи. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как часто требуются такие специалисты и какую зарплату им предлагают в регионах СЗФО. 

Вакансии для работников скорой помощи встречаются довольно редко. Так, за весь 2023 год в России, по данным hh.ru, было открыто не более 550 таких предложений о работе. Впрочем, это в три раза больше, чем в 2022 году. Чаще всего в скорую помощь требуются водители (38% вакансий), врачи (24%) и медицинские сестры (17%).

Медиана заработной платы, которую предлагают врачам скорой помощи, по итогам 2023 года составила 121600 рублей (в 2022 году – 110000 рублей) в целом по РФ. Водителям в среднем по стране предлагают 91800 рублей (в 2022 году – 105000 рублей), медсестрам – 85000 рублей (в 2022 году – 55000 рублей).

В свою очередь в регионах Северо-Запада другие зарплаты для медицинских работников, трудящихся на скорой. Так, одну из самых высоких зарплат медсестрам в СЗФО предлагают работодатели из Петербурга (55 тысяч) и Мурманской области (50 тысяч), а вот одну из самых низких – в Псковской области (34,8 тысячи рублей). При этом даже самая большая зарплата медсестры в СФЗО на данный момент в два раза меньше, чем в целом по РФ.

Врачам скорой помощи в СЗФО в среднем готовы платить более 68 тысяч, одну из самых высоких зарплат для врачей скорой сейчас предлагают работодатели из Петербурге (135 тысяч), Калининградской области (65 тысяч) и Вологодской области (64,9 тысячи рублей).

В свою очередь водителям скорой в СЗФО самую высокую зарплату предлагают в Петербурге (70 тысяч), а самую низкую – вновь в Псковской области (40,9 тысячи рублей).

Какую зарплату предлагают медсестрам, врачам и водителям скорой помощи в регионах СЗФО, по данным hh.ru:

Регион

Медсестра

Врач скорой помощи

Водитель

скорой помощи

Калининградская область

37 600 ₽

65 000 ₽

43 900 ₽

Мурманская область

50 300 ₽

62 900 ₽

51 800 ₽

Новгородская область

35 400 ₽

59 800 ₽

42 000 ₽

Архангельская область

42 500 ₽

60 390 ₽

46 800 ₽

Вологодская область

36 800 ₽

64 900 ₽

46 590 ₽

Псковская область

34 800 ₽

59 800 ₽

40 900 ₽

Ленинградская область

42 200 ₽

60 000 ₽

47 500 ₽

Республика Карелия

43 000 ₽

56 300 ₽

49 800 ₽

Республика Коми

45 000 ₽

59 800 ₽

50 000 ₽

Санкт-Петербург

55 000 ₽

135 000 ₽

70 000 ₽

СЗФО в среднем

42 260 ₽

68 400 ₽

48 900 ₽

 

Среди требований к таким специалистам встречаются не только соответствующее образование и навыки работы с оборудованием автомобиля скорой помощи, но и стрессоустойчивость, доброжелательность, коммуникабельность, ответственность, внимание к деталям, грамотная речь и даже опрятность.

Отметим, что в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» сохраняется кадровый голод: в среднем на одну вакансию приходится 2,4 резюме. Если говорить конкретно о врачах, то нехватка людей чувствуется ещё сильнее – на одну вакансию приходится 1,3 резюме. С медсестрами ситуация чуть спокойнее – 2,7 резюме на вакансию. Напомним, нормой для рынка труда считается соотношение от 4 до 8 резюме на вакансию.

Топ-10 вакансий в скорой помощи с самой высокой зарплатой по РФ:

  1. Врач скорой медицинской помощи, Москва, от 200 000 до 350 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/91610998;
  2. Врач / фельдшер в скорую помощь, Москва, от 200 000 до 350 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/96504473;
  3. Главный врач скорой медицинской помощи, Москва, от 150 000 до 300 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/96434704;
  4. Врач анестезиолог-реаниматолог, Москва, от 180 000 до 250 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/95845229;
  5. Фельдшер выездной бригады, Краснодарский край, от 150 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/91256893;
  6. Врач скорой помощи (неотложная помощь), Санкт-Петербург, от 130 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/96276923;
  7. Врач скорой помощи, ЯНАО, от 110 000 до 170 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/97416528;
  8. Врач скорой помощи, Камчатский край, от 120 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/97855253;
  9. Врач скорой медицинской помощи, Магаданская область, от 125 000 до 150 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/88124516;

10. Водитель скорой помощи, Республика Саха (Якутия), до 120 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/96153226.

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