Врачам скорой помощи в СЗФО предлагают более 68 тысячи рублей в месяц
Весной в России отмечают День работников скорой помощи. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как часто требуются такие специалисты и какую зарплату им предлагают в регионах СЗФО.
Вакансии для работников скорой помощи встречаются довольно редко. Так, за весь 2023 год в России, по данным hh.ru, было открыто не более 550 таких предложений о работе. Впрочем, это в три раза больше, чем в 2022 году. Чаще всего в скорую помощь требуются водители (38% вакансий), врачи (24%) и медицинские сестры (17%).
Медиана заработной платы, которую предлагают врачам скорой помощи, по итогам 2023 года составила 121600 рублей (в 2022 году – 110000 рублей) в целом по РФ. Водителям в среднем по стране предлагают 91800 рублей (в 2022 году – 105000 рублей), медсестрам – 85000 рублей (в 2022 году – 55000 рублей).
В свою очередь в регионах Северо-Запада другие зарплаты для медицинских работников, трудящихся на скорой. Так, одну из самых высоких зарплат медсестрам в СЗФО предлагают работодатели из Петербурга (55 тысяч) и Мурманской области (50 тысяч), а вот одну из самых низких – в Псковской области (34,8 тысячи рублей). При этом даже самая большая зарплата медсестры в СФЗО на данный момент в два раза меньше, чем в целом по РФ.
Врачам скорой помощи в СЗФО в среднем готовы платить более 68 тысяч, одну из самых высоких зарплат для врачей скорой сейчас предлагают работодатели из Петербурге (135 тысяч), Калининградской области (65 тысяч) и Вологодской области (64,9 тысячи рублей).
В свою очередь водителям скорой в СЗФО самую высокую зарплату предлагают в Петербурге (70 тысяч), а самую низкую – вновь в Псковской области (40,9 тысячи рублей).
Какую зарплату предлагают медсестрам, врачам и водителям скорой помощи в регионах СЗФО, по данным hh.ru:
|
Регион
|
Медсестра
|
Врач скорой помощи
|
Водитель
скорой помощи
|
Калининградская область
|
37 600 ₽
|
65 000 ₽
|
43 900 ₽
|
Мурманская область
|
50 300 ₽
|
62 900 ₽
|
51 800 ₽
|
Новгородская область
|
35 400 ₽
|
59 800 ₽
|
42 000 ₽
|
Архангельская область
|
42 500 ₽
|
60 390 ₽
|
46 800 ₽
|
Вологодская область
|
36 800 ₽
|
64 900 ₽
|
46 590 ₽
|
Псковская область
|
34 800 ₽
|
59 800 ₽
|
40 900 ₽
|
Ленинградская область
|
42 200 ₽
|
60 000 ₽
|
47 500 ₽
|
Республика Карелия
|
43 000 ₽
|
56 300 ₽
|
49 800 ₽
|
Республика Коми
|
45 000 ₽
|
59 800 ₽
|
50 000 ₽
|
Санкт-Петербург
|
55 000 ₽
|
135 000 ₽
|
70 000 ₽
|
СЗФО в среднем
|
42 260 ₽
|
68 400 ₽
|
48 900 ₽
Среди требований к таким специалистам встречаются не только соответствующее образование и навыки работы с оборудованием автомобиля скорой помощи, но и стрессоустойчивость, доброжелательность, коммуникабельность, ответственность, внимание к деталям, грамотная речь и даже опрятность.
Отметим, что в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» сохраняется кадровый голод: в среднем на одну вакансию приходится 2,4 резюме. Если говорить конкретно о врачах, то нехватка людей чувствуется ещё сильнее – на одну вакансию приходится 1,3 резюме. С медсестрами ситуация чуть спокойнее – 2,7 резюме на вакансию. Напомним, нормой для рынка труда считается соотношение от 4 до 8 резюме на вакансию.
Топ-10 вакансий в скорой помощи с самой высокой зарплатой по РФ:
- Врач скорой медицинской помощи, Москва, от 200 000 до 350 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/91610998;
- Врач / фельдшер в скорую помощь, Москва, от 200 000 до 350 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/96504473;
- Главный врач скорой медицинской помощи, Москва, от 150 000 до 300 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/96434704;
- Врач анестезиолог-реаниматолог, Москва, от 180 000 до 250 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/95845229;
- Фельдшер выездной бригады, Краснодарский край, от 150 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/91256893;
- Врач скорой помощи (неотложная помощь), Санкт-Петербург, от 130 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/96276923;
- Врач скорой помощи, ЯНАО, от 110 000 до 170 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/97416528;
- Врач скорой помощи, Камчатский край, от 120 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/97855253;
- Врач скорой медицинской помощи, Магаданская область, от 125 000 до 150 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/88124516;
10. Водитель скорой помощи, Республика Саха (Якутия), до 120 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/96153226.