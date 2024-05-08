Врачам скорой помощи в СЗФО предлагают более 68 тысячи рублей в месяц

Весной в России отмечают День работников скорой помощи. Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как часто требуются такие специалисты и какую зарплату им предлагают в регионах СЗФО.

Вакансии для работников скорой помощи встречаются довольно редко. Так, за весь 2023 год в России, по данным hh.ru, было открыто не более 550 таких предложений о работе. Впрочем, это в три раза больше, чем в 2022 году. Чаще всего в скорую помощь требуются водители (38% вакансий), врачи (24%) и медицинские сестры (17%).

Медиана заработной платы, которую предлагают врачам скорой помощи, по итогам 2023 года составила 121600 рублей (в 2022 году – 110000 рублей) в целом по РФ. Водителям в среднем по стране предлагают 91800 рублей (в 2022 году – 105000 рублей), медсестрам – 85000 рублей (в 2022 году – 55000 рублей).

В свою очередь в регионах Северо-Запада другие зарплаты для медицинских работников, трудящихся на скорой. Так, одну из самых высоких зарплат медсестрам в СЗФО предлагают работодатели из Петербурга (55 тысяч) и Мурманской области (50 тысяч), а вот одну из самых низких – в Псковской области (34,8 тысячи рублей). При этом даже самая большая зарплата медсестры в СФЗО на данный момент в два раза меньше, чем в целом по РФ.

Врачам скорой помощи в СЗФО в среднем готовы платить более 68 тысяч, одну из самых высоких зарплат для врачей скорой сейчас предлагают работодатели из Петербурге (135 тысяч), Калининградской области (65 тысяч) и Вологодской области (64,9 тысячи рублей).

В свою очередь водителям скорой в СЗФО самую высокую зарплату предлагают в Петербурге (70 тысяч), а самую низкую – вновь в Псковской области (40,9 тысячи рублей).

Какую зарплату предлагают медсестрам, врачам и водителям скорой помощи в регионах СЗФО, по данным hh.ru:

Регион Медсестра Врач скорой помощи Водитель скорой помощи Калининградская область 37 600 ₽ 65 000 ₽ 43 900 ₽ Мурманская область 50 300 ₽ 62 900 ₽ 51 800 ₽ Новгородская область 35 400 ₽ 59 800 ₽ 42 000 ₽ Архангельская область 42 500 ₽ 60 390 ₽ 46 800 ₽ Вологодская область 36 800 ₽ 64 900 ₽ 46 590 ₽ Псковская область 34 800 ₽ 59 800 ₽ 40 900 ₽ Ленинградская область 42 200 ₽ 60 000 ₽ 47 500 ₽ Республика Карелия 43 000 ₽ 56 300 ₽ 49 800 ₽ Республика Коми 45 000 ₽ 59 800 ₽ 50 000 ₽ Санкт-Петербург 55 000 ₽ 135 000 ₽ 70 000 ₽ СЗФО в среднем 42 260 ₽ 68 400 ₽ 48 900 ₽

Среди требований к таким специалистам встречаются не только соответствующее образование и навыки работы с оборудованием автомобиля скорой помощи, но и стрессоустойчивость, доброжелательность, коммуникабельность, ответственность, внимание к деталям, грамотная речь и даже опрятность.

Отметим, что в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» сохраняется кадровый голод: в среднем на одну вакансию приходится 2,4 резюме. Если говорить конкретно о врачах, то нехватка людей чувствуется ещё сильнее – на одну вакансию приходится 1,3 резюме. С медсестрами ситуация чуть спокойнее – 2,7 резюме на вакансию. Напомним, нормой для рынка труда считается соотношение от 4 до 8 резюме на вакансию.

Топ-10 вакансий в скорой помощи с самой высокой зарплатой по РФ:

Врач скорой медицинской помощи, Москва, от 200 000 до 350 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/91610998; Врач / фельдшер в скорую помощь, Москва, от 200 000 до 350 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/96504473; Главный врач скорой медицинской помощи, Москва, от 150 000 до 300 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/96434704; Врач анестезиолог-реаниматолог, Москва, от 180 000 до 250 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/95845229; Фельдшер выездной бригады, Краснодарский край, от 150 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/91256893; Врач скорой помощи (неотложная помощь), Санкт-Петербург, от 130 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/96276923; Врач скорой помощи, ЯНАО, от 110 000 до 170 000 ₽ до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/97416528; Врач скорой помощи, Камчатский край, от 120 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/97855253; Врач скорой медицинской помощи, Магаданская область, от 125 000 до 150 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/88124516;

10. Водитель скорой помощи, Республика Саха (Якутия), до 120 000 ₽ на руки https://hh.ru/vacancy/96153226.