Врачебный десант ведущих онкологов осмотрел в муниципалитетах Мурманской области 140 детей

В Кольском Заполярье продолжается реализация проекта «Врачебный десант – диагностика и лечение онкологических заболеваний у детей Мурманской области», инициированного центром «ЛОТОС» при поддержке Фонда президентских грантов и министерства здравоохранения Мурманской области. Основная цель проекта – снижение детской смертности от онкологических заболеваний путём раннего выявления злокачественных новообразований.

В этот раз были организованы выездные консультации, на которых ведущие врачи-онкологи центральных клиник провели осмотры детей в различных городах Мурманской области. За три дня врачебные бригады посетили медицинские учреждения в Кандалакше, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске и Заполярном, осмотрев 140 детей.

Для повышения квалификации медицинских работников Мурманской области, работающих с детьми, в рамках проекта были организованы лекции и семинары по ранней диагностике и профилактике онкологических заболеваний. Так, в Мурманской областной детской клинической больнице состоялась научно-практическая конференция «Ранняя диагностика онкологической патологии у детей», в которой приняли участие более 120 врачей из различных учреждений Кольского Заполярья. В ходе конференции участники обсудили актуальные вопросы онкологии, обменялись опытом и ознакомились с новыми достижениями в области диагностики и лечения. Всем участникам были предоставлены методические материалы.

Осенью этого года планируется продолжить работу в рамках проекта. Врачи-специалисты проведут визиты в медицинских учреждениях Мурманска и Колы. Также на базе Мурманской областной детской клинической больницы состоится очередная научно-практическая конференция.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/