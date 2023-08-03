Врачи должны уведомлять пациентов о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении её бесплатно, или За скорость придётся доплачивать

Согласно постановлению правительства, которое вступает в силу с 1 сентября, некоторые медицинские услуги населению станут платными. Прежде всего, это касается ряда видов неотложной помощи, рассказала агентству «Прайм» медицинский адвокат Коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.

«Раньше скорая медицинская помощь, а также помощь при обострении болезни всегда оказывалась бесплатно. Теперь же неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги. За это теперь могут взимать деньги», — говорит эксперт.

Кроме этого, теперь разрешено организовывать платный медицинский пост, если показаний для этого нет. «Другими словами, если в медицинских документах врач не указал на необходимость наличия «индивидуального поста медицинского наблюдения», за него могут попросить заплатить», — разъясняет юрист.

Ещё одна новация: обследование не по назначению врача, а по собственному желанию теперь платное.

«К примеру, пациент обращается к терапевту и просит назначить исследование у узкого специалиста. Если врач не видит к этому показаний, придется заплатить. То же самое и с госпитализацией, она возможна только по направлению врача», — объясняет Гриценко.

В постановлении также сказано, что если лекарства из не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не были закуплены стационаром за счет бюджетных средств, то они могут быть назначены за дополнительную плату.

«Если пациент считает, что лекарство, которое не входит в этот список, поможет ему лучше, врачи могут предложить заключить договор на оказание платных медицинских услуг, а не отговариваться, что не видят в другом препарате необходимости», — пояснила адвокат.

Это же касается медицинских изделий и лечебного питания. Если они не закуплены за счёт бюджета, то могут быть назначены за дополнительную плату.

И ещё важный пункт — подтверждено безусловно платное оказание анонимной медицинской помощи. Любые медуслуги без подтверждения личности пациента были и будут возможны лишь за деньги.

Получение платных медицинских услуг невозможно без заключения договора. Название услуги должно советовать номенклатуре, утверждаемой Минздравом. «Врачи не имеют права сначала оказать медицинскую услугу, а потом попросить за неё заплатить», — заключила Гриценко.

Не успели комментарии медицинского адвоката Коллегии адвокатов «Правовая политика» разлетиться по СМИ, как помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что эта информация не соответствует действительности. «Информация о том, что медицинская помощь станет платной, не соответствует действительности и является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», — сказал К

Вся необходимая медицинская помощь оказывается гражданам России бесплатно по полису ОМС, подчеркнул Кузнецов.

Как пишет агентство «Прайм», по словам помощника министра здравоохранения, вопрос о применении определенных диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта оказания медицинской помощи находится в ведении лечащего врача. Именно он принимает решение о необходимости того или иного медицинского вмешательства, назначении диагностических процедур, анализов, лекарственных препаратов и выдаёт соответствующие направления. В этом отношении никаких изменений не было, нет и не планируется, пояснил Кузнецов.

Медицинские организации при заключении договора на оказание платных медицинских услуг обязаны предоставлять пациенту информацию в доступной форме, касающуюся того, что он может получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

По постановлению правительства России медицинская организация в обязательном порядке должна уведомлять пациента о предельных сроках ожидания медицинской помощи при получении её бесплатно, уточнил Кузнецов.