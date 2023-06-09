Врачи из Мурманска оказывают помощь Приморскому району
Главный врач Мурманского областного онкологического диспансера, депутат городского Совета депутатов Дмитрий Коваленко и его заместитель по хирургии, депутат Мурманской областной Думы, председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Роман Пономарёв рассказали о проделанной за это время работе:
проконсультировано более 150 жителей Приморского района;
проведено 8 оперативных вмешательств, в том числе военнослужащим;
оказана организационно-методическая помощь лечебным учреждениям области: ЦРБ, амбулатории, ФАПы, Запорожский областной онкологический диспансер;
на встрече со специалистами Министерства здравоохранения Запорожской области обсудили план первостепенной помощи системе здравоохранения региона.
«Также провели встречу с коллегами-онкологами в Запорожском областном онкологическом диспансере. Рассказали о новых технологиях и методах лечения злокачественных новообразований, поделились опытом. Обсудили дальнейшие перспективы развития помощи онкобольным на территории региона», - прокомментировал Дмитрий Коваленко.
Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/rabochaya-poezdka-v-zaporozhskuyu-oblast-dmitriya-kovalenko-i-romana-ponomaryova-podhodit-k-koncu