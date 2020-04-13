Врачи любой случай ОРВИ будут рассматривать как подозрительный на COVID-19

Медицинским работникам следует рассматривать любой случай ОРВИ вне зависимости от анамнеза в качестве подозрения на коронавирус нового типа. Об этом говорится во временных методических рекомендации для медработников, опубликованных на сайте Минздрава России.

«Таким образом, в настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», - говорится в документе.