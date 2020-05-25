Врачи, медсёстры и персонал медучреждений региона, которые работают с пациентами с COVID-19, получили стимулирующие выплаты

В Мурманской области доплаты за факт работы с коронавирусом дошли 2167 медикам. Им предоставлена федеральная и/или региональная дополнительная выплата за работу и за тот риск, на который они идут, оказывая помощь. Кроме того, в Мурманской области расширен перечень специалистов, которые получают доплату за счёт средств регионального бюджета, в него входят работники лабораторий, патологоанатомы, водители скорой помощи, уборщицы и другие.

Врачам и медперсоналу, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, предназначены доплаты за выполнение особо важных работ. Выплаты являются единовременными, осуществляются в полном размере по занятой ставке независимо от количества смен и часов за риск работы с больными с COVID-19.

«После внесения в федеральное постановление № 484 изменения нашими подведомственными учреждениями были сделаны перерасчёты, проверены первичные документы и доведены указанные доплаты работникам, – рассказал сегодня на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Совокупно на текущий момент в Мурманской области выплачено 72 миллиона 700 тысяч рублей 2167 работникам подведомственных медицинских организаций».

Работа по назначенным медикам выплатам продолжается, обрабатывается каждое обращение, поступающее от персонала медучреждений региона. Также губернатор Андрей Чибис поручил провести служебные проверки в отношении руководителей тех больниц, где зафиксированы нарушения по выплатам, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.