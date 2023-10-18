Врачи Мурманского областного онкологического диспансера удалили у пациентки опухоль весом более 18 килограммов

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в августе 2023 года на приём к гинекологу пришла пациентка, которая рассказала, что за последние два года у неё заметно увеличился размер живота, но за медицинской помощью она не обращалась.

В ходе обследования у женщины было обнаружено объёмное образование порядка 30 см в диаметре. В связи с чем было принято решение провести оперативное лечение.

Пациентка была прооперирована бригадой врачей онкологов-гинекологов Мурманского областного онкологического диспансера. Сложнейшая операция по удалению матки с гигантской 18-килограммовой опухолью длилась в течение двух часов.

В удовлетворительном состоянии женщина выписана на амбулаторный этап реабилитации.

Фото: https://gov-murman.ru