Врачи Мурманской области подвели первые итоги пилотного проекта по скринингу колоректального рака

В областном центре обсудили первые результаты пилотного проекта по скринингу колоректального рака, реализованного в рамках всероссийской программы «За здоровую страну» при содействии НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова и НМИЦ терапии и профилактической медицины. Мероприятия в рамках проекта длились на территории Мурманской области в течение пяти месяцев.

«Проект социально значимый. В структуре смертности онкологические заболевания стоят на 2 месте, а внутри этого класса колоректальный рак также занимает вторую позицию. Он протекает практически бессимптомно, и зачастую проявляется на поздних стадиях. Скрининг позволяет выявить болезнь как можно раньше и своевременно начать её лечение. Пятилетняя выживаемость при раннем выявлении колоректального рака достается в 93% случаев, что в два раза больше, чем при выявлении заболевания на поздних стадиях», – рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Для совершенствования профилактики и раннего выявления колоректального рака, повышения эффективности лечения его ранних доклинических форм в октябре прошлого года в Мурманской области был запущен пилотный проект. Он состоял из трёх ключевых этапов: образовательного, лабораторного, а также эндоскопического (лечебного).

«В реализации проекта приняли участие около 2400 человек. На лабораторном этапе у порядка 340 человек анализ оказался положительным, ещё 140 человек выявили желание пройти исследование по результатам анкетирования, таким образом, на колоноскопию были записаны более 500 человек. Прошли обследование около 430 человек, у 27% были обнаружены и удалены полипы, а также выявлены четыре случая колоректального рака на ранней стадии. Есть заблуждение, что этому заболеванию больше подвержены пожилые люди, результаты проекта показали, что велик процент, в том числе, лиц старше 40 лет. Этот принцип заложен и в основу диспансеризации по действующему порядку. После подведения итогов проекта мы будем прорабатывать вопрос о распространении опыта проекта для всей области», – отметил Дмитрий Панычев.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, на сегодняшний день в проекте скрининга колоректального рака приняли участие 15 регионов России.

Фото: https://gov-murman.ru