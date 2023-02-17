Врачи областного центра проведут консультативный приём в Апатитах
В целях повышения доступности оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, на базе Апатитско-Кировской ЦГБ врачи-специалисты областных медицинских организаций проведут сегодня консультативный приём населения города Апатиты.
Консультации будут проводиться для жителей, которые были заранее записаны по направлению лечащего врача к врачам-специалистам по медицинским показаниям.
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в состав бригады вошли специалисты из трёх медицинских организаций областного центра. Ревматолог, кардиолог, невролог, сердечно-сосудистый хирург и врач-сурдолог-оториноларинголог Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, детский врач-травматолог-ортопед Мурманского областного клинического многопрофильного центра, детский врач-оториноларинголог Мурманской областной детской клинической больницы.
С графиком работы выездных бригад можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru