Врачи областного центра проведут консультативный приём в Кандалакшской ЦРБ
В целях повышения доступности оказания первичной специализированной медицинской помощи завтра, 25 марта, на базе Кандалакшской ЦРБ врачи-специалисты областных медицинских организаций проведут консультативный приём населения. Консультации будут проводиться заранее записанным по направлению лечащего врача к врачам-специалистам жителям района, которые стояли в листе ожидания.
В состав бригады вошли специалисты из четырёх медицинских организаций областного центра:
- невролог, пульмонолог, ревматолог, сердечно-сосудистый хирург и сурдолог-оториноларинголог Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина;
- детские специалисты аллерголог-иммунолог, оториноларинголог, детский хирург (уролог-андролог) Мурманской областной детской клинической больницы;
- онкологи (акушер-гинеколог и маммолог) Мурманского областного онкологического диспансера;
- дерматовенеролог и инфекционист Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи.
Ранее выезд областных специалистов в Кандалакшский район был проведен осенью прошлого года. Врачами областного центра было осмотрено 104 человека, даны необходимые консультации. Следующий выезд областных специалистов запланирован в Печенгский округ.
Общий график выездов врачей-специалистов ведущих областных медицинских организаций на 2022 год опубликован на сайте регионального Минздрава.