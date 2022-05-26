Врачи областного центра проведут консультативный приём в Ловозерской ЦРБ

В целях повышения доступности оказания первичной специализированной медицинской помощи, завтра на базе Ловозерской ЦРБ врачи-специалисты областных медорганизаций проведут консультативный прием населения Ловозерского района.

Консультации будут проводиться для жителей района, которые были заранее записаны по направлению лечащего врача к врачам-специалистам и стояли в «листе ожидания».

В состав бригады вошли специалисты из трёх медицинских организаций областного центра. Пульмонолог, ревматолог, кардиолог, невролог, офтальмолог и сердечно-сосудистый хирург Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, врач-онколог Мурманского областного онкологического диспансера, детский врач-травматолог-ортопед Мурманского областного клинического многопрофильного центра.

С графиком работы выездных бригад можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, ранее выезд областных специалистов в Ловозерский район был проведен в декабре прошлого года. Врачами областного центра был осмотрен 151 человек, даны необходимые консультации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/