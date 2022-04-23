Врачи областного центра проводят консультативный приём в Печенгской ЦРБ

В целях повышения доступности оказания первичной специализированной медицинской помощи 22 апреля на базе Печенгской ЦРБ врачи-специалисты областных медицинских организаций провели консультативный приём населения Печенгского района.

Консультации проводятся по заранее записанным по направлению лечащего врача к врачам-специалистам жителям района, которые стояли в «листе ожидания».

В состав бригады вошли специалисты из трёх медицинских организаций областного центра: пульмонолог, ревматолог, эндокринолог и сердечно-сосудистый хирург Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина; врач-аллерголог-иммунолог (детский) Мурманской областной детской клинической больницы; врач-травматолог-ортопед (детский) Мурманского областного клинического многопрофильного центра.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в конце марта 2022 года областные специалисты провели выездной приём в Кандалакшском районе. Врачами были осмотрены 159 человек, даны необходимые консультации. Следующий выезд областных специалистов запланирован в Ловозерский район в мае 2022 года.

Фото: https://vk.com/wall-113661388_10151?z=photo-113661388_457248718%2Falbum-113661388_00%2Frev