Врачи областного онкодиспансера провели комбинированную реконструктивно-пластическую операцию при раке молочной железы

В отделении опухолей молочной железы Мурманского областного онкологического диспансера проведена комбинированная реконструктивно-пластическая операция при раке молочной железы 30-летней пациентке. На предоперационном этапе пациентка прошла 8 курсов специализированной химиотерапии, после которой произошло частичное уменьшение опухоли.

В ходе операции, под общим наркозом была проведена биопсия «сторожевых» лимфатических узлов (лимфатические узлы, в которые чаще всего попадают метастазы опухоли. – Ред.), после которой выполнено удаление молочной железы с одномоментной пластикой высокотехнологичным имплантом.

Ранее такие операции выполнялись только в ведущих федеральных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Данная операция носит не только эстетический формат, но и является щадящей, сохраняющей функцию плечевого сустава и верхней конечности. Внедрение таких сложных операций стало возможно благодаря программе постдипломного медицинского образования, активно поддерживаемого региональным Минздравом.

Мурманский областной онкологический диспансер продолжит внедрять в рутинную практику современные методы лечения на территории региона.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, развитие системы ранней диагностики онкологических заболеваний является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере - жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/