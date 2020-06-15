Врачи отряда «Центроспас» МЧС России покинули Мурманскую область после выполнения поставленных задач

Губернатор Заполярного края лично прибыл в строящийся инфекционный госпиталь в Мурмашах для того, чтобы в торжественной обстановке вручить награды медикам чрезвычайного ведомства, самоотверженно выполнявшим свой долг вдали от родного дома. Напомним, многие из прибывшей для оказания помощи в борьбе с распространением CoViD-19 группировки МЧС России впервые оказались так далеко на севере.

Помимо официальных благодарственных писем Андрей Чибис вместе с начальником Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майором внутренней службы Русланом Назаровым, вручил цветы и памятные подарки врачам, медбратьям и медсестрам отряда «Центроспас» МЧС России. Трогательной памятью для покидающих Кольский полуостров медиков стали собственноручно изготовленные младшими северянами открытки, которые дети сделали своими руками.

Сюрпризом стало представление от самого маленького «сотрудника» чрезвычайного ведомства. Ребёнок сотрудников Мурманского подразделения МЧС, одетый в форму спасателя, прочитал стих собственного сочинения перед врачами отряда «Центроспас» МЧС России.