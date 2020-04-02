Врачи проведут в больнице месяц, как моряки на подлодке

За неделю в Верхнетуломском на базе филиала Кольской ЦРБ оборудовали новый обсерватор на 50 мест. Палаты полностью готовы, средств дезинфекции и масок достаточно, медицинская аппаратура в наличии, на случай неотложной медпомощи есть кислородный концентратор. «Место очень живописное, карантин среди сосен будет чем-то напоминать санаторий», - написал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» глава региона Андрей Чибис.

Он отметил, что в условиях нарастающей угрозы распространения коронавируса регион готовится заранее: «создаём новые места для обсервации и инфекционные палаты для лечения пациентов с коронавирусом. Если не будет соблюдаться режим самоизоляции, то мы должны быть готовы к самому тяжёлому сценарию развития событий. Наступит он или нет, зависит от каждого из нас».

В МОКБ им. Баяндина в Мурманске тоже расширяют лечебные мощности. В течение двух недель в больнице будут подготовлены 209 дополнительных мест, часть из них оборудуют аппаратами ИВЛ. «Лично убедился в том, что работа по подготовке к приёму пациентов идёт по плану, - пишет Андрей Чибис. - Там же оборудуются площади, где будут жить врачи. Ведь они готовятся к тому, что проведут в больнице месяц, как моряки на подлодке. Мы поддержим медиков! Для этого предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты работникам скорой помощи, стационаров и первички, которые контактируют с заражёнными и теми, кто может быть болен. Правительством Мурманской области предусмотрены выплаты от 20 до 100% от среднемесячного дохода с учётом отработанного времени, в зависимости от риска и степени ответственности».