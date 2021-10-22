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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.21 18:00

Врачи, учителя и специалисты сферы услуг должны прививаться независимо от желания, считают россияне

Россияне назвали профессии, представители которых должны привиться от коронавируса, независимо от их желания. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В числе профессий, которые обязаны привиться от COVID-19 независимо от желания, россияне чаще всего называли медицинских работников (16%). 13% убеждены, что все специалисты сферы услуг должны пройти обязательную вакцинацию. Учителям и государственным служащим, по мнению респондентов, также следует привиться от коронавируса (10 и 9% соответственно). Об обязательной прививке для продавцов и работников сферы общественного питания, говорили 5 и 4% россиян соответственно. По 2% голосов набрали сотрудники полиции, воспитатели, водители общественного транспорта и социальные работники. Среди других представителей профессий, которым нужна обязательная вакцинация, россияне называли рабочих пищевых производств, строителей, курьеров, фармацевтов, пожарных, артистов и проч.

23% россиян считают, что привиться должен каждый, независимо от профессиональной принадлежности.

30% опрошенных настаивают, что прививка должна быть добровольной для всех.

Женщины чаще мужчин говорили, что вакцинация от коронавируса обязательна для медиков, работников сферы услуг, учителей, продавцов. Мужчины же чаще призывали к обязательной вакцинации государственных служащих и сотрудников полиции, а также говорили, что в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки привиться от COVID-19 должен каждый.

 

 

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