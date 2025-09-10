«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу заливаВ регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.09.25 13:00

Врачи волонтёрского проекта «Аллергодесант+» провели осмотры жителей Зеленоборского

В Мурманской области продолжается реализация регионального проекта «Аллергодесант+». На прошедших выходных выездная бригада врачей работала на базе Зеленоборской амбулатории

В городском поселении осмотр детского и взрослого населения провели 9 врачей: онколог, детский офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты. Один из участников проекта – врач-эпидемиолог провела разъяснительную работу для жителей о вакцинопрофилактике в преддверии сезона гриппа.

«У нас сформирована сильная и опытная команда, состоящая из более чем 18 специалистов. Когда мы выезжаем в отдаленные районы, стараемся собрать такой состав врачей, чтобы жители могли получить всю необходимую помощь на месте и не нуждались в поездке в областной центр. Успех «Аллергодесанта+» во многом обусловлен слаженной работой: перед нашим приездом в каждом населенном пункте проводится большая подготовительная работа. Важно понимать, что консультация врачей «десанта» – это не первичный прием. К нам направляют тех, кому необходимо уточнение уже поставленного диагноза или, например, коррекция лечения. Иными словами, мы оказываем специализированную помощь пациентам, которые уже прошли первичное обследование», – отметила инициатор проекта, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Всего в Зеленоборском было проконсультировано более 100 пациентов. У двоих пациентов выявлены новообразования, требующие верификации, более, чем у 20 человек – первичные заболевания тяжёлой степени, несколько северян направлены на госпитализацию.

«При выявлении заболеваний, требующих стационарного лечения или оперативного вмешательства, организуется направление пациента в соответствующие медицинские учреждения, – пояснила Екатерина Сулима, первый замминистра здравоохранения Мурманской области, координатор волонтерского проекта. – Особенное внимание уделяем тому, чтобы пациент не оставался один на один со своей проблемой: поддерживаем связь с лечащими врачами и самим пациентом. Когда выезжаем в той или иной муниципалитет повторно, при необходимости приглашаем северян для оценки динамики течения заболевания и лечения».

«Аллергодесант+» – региональный проект реализуется по инициативе депутата Государственной Думы Татьяны Кусайко с 2022 года при поддержке заместителя губернатора – министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева и председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового. В проекте принимают участие врачи государственных учреждений и частных клиник. В свои выходные специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты для осмотра пациентов на безвозмездной основе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553067/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Женщины на рынке труда 2025: динамика и тенденции-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, рубль дешевеет из-за рисков введения новых антироссийских санкций-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»