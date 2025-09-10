Врачи волонтёрского проекта «Аллергодесант+» провели осмотры жителей Зеленоборского

В Мурманской области продолжается реализация регионального проекта «Аллергодесант+». На прошедших выходных выездная бригада врачей работала на базе Зеленоборской амбулатории

В городском поселении осмотр детского и взрослого населения провели 9 врачей: онколог, детский офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты. Один из участников проекта – врач-эпидемиолог провела разъяснительную работу для жителей о вакцинопрофилактике в преддверии сезона гриппа.

«У нас сформирована сильная и опытная команда, состоящая из более чем 18 специалистов. Когда мы выезжаем в отдаленные районы, стараемся собрать такой состав врачей, чтобы жители могли получить всю необходимую помощь на месте и не нуждались в поездке в областной центр. Успех «Аллергодесанта+» во многом обусловлен слаженной работой: перед нашим приездом в каждом населенном пункте проводится большая подготовительная работа. Важно понимать, что консультация врачей «десанта» – это не первичный прием. К нам направляют тех, кому необходимо уточнение уже поставленного диагноза или, например, коррекция лечения. Иными словами, мы оказываем специализированную помощь пациентам, которые уже прошли первичное обследование», – отметила инициатор проекта, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Всего в Зеленоборском было проконсультировано более 100 пациентов. У двоих пациентов выявлены новообразования, требующие верификации, более, чем у 20 человек – первичные заболевания тяжёлой степени, несколько северян направлены на госпитализацию.

«При выявлении заболеваний, требующих стационарного лечения или оперативного вмешательства, организуется направление пациента в соответствующие медицинские учреждения, – пояснила Екатерина Сулима, первый замминистра здравоохранения Мурманской области, координатор волонтерского проекта. – Особенное внимание уделяем тому, чтобы пациент не оставался один на один со своей проблемой: поддерживаем связь с лечащими врачами и самим пациентом. Когда выезжаем в той или иной муниципалитет повторно, при необходимости приглашаем северян для оценки динамики течения заболевания и лечения».

«Аллергодесант+» – региональный проект реализуется по инициативе депутата Государственной Думы Татьяны Кусайко с 2022 года при поддержке заместителя губернатора – министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева и председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового. В проекте принимают участие врачи государственных учреждений и частных клиник. В свои выходные специалисты выезжают в отдаленные населенные пункты для осмотра пациентов на безвозмездной основе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553067/#&gid=1&pid=1