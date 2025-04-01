Врачи-волонтёры проекта «Аллергодесант+» осмотрели порядка 160 человек в Умбе

Проект «Аллергодесант+» продолжает свою работу. В конце марта выездная бригада провела свой 17-й выезд, работая на базе Кандалакшской центральной районной больницы.

Выездная бригада состояла из 12 специалистов в различных областях медицины, включая ЛОР-врача, акушер-гинеколога, врача УЗИ, аллерголога-иммунолога и других. В рамках программы врачи посещают отдалённые районы региона, оказывая консультативную помощь и помогая пациентам уточнить диагнозы и скорректировать лечение.

«Наша команда придерживается принципа постоянного сопровождения пациента: при необходимости остаемся на связи с местными врачами и пациентами. На консультацию к врачам десанта пациенты направляются лечащими врачами для уточнения диагноза, коррекции лечения, а при необходимости – принятия решения о плановой или экстренной госпитализации», — рассказала первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области, координатор «Аллергодесанта+» Екатерина Сулима.

В ходе выездной работы проконсультировано более 160 человек. В ряде случаев были установлены первичные диагнозы, также у одного пациента выявлено подозрение на онкологическую патологию, несколько пациентов направлены на госпитализацию.

«Ни одного пациента, осмотренного в рамках «Аллергодесанта+», не оставляют после консультации – врачи отслеживают дальнейшую историю лечения и всегда на связи», – отметила депутат Госдумы, инициатор проекта Татьяна Кусайко.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, проект был запущен в апреле 2022 года при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и регионального Министерства здравоохранения в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» по инициативе депутата Государственной Думы, заслуженного врача России Татьяны Кусайко. Участниками «Аллергодесанта+» стали уже более 2000 человек из отдаленных районов Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/