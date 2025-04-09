Враг хитёр и коварен: контрразведка комментирует и предупреждает

В условиях проведения специальной военной операции националистические силы противника при поддержке западных структур, преследующих своей целью ослабление Вооружённых сил России, используют все возможные способы для дестабилизации политической обстановки в РФ, а также получения любой информации о деятельности и планах российских войск как на освобождённых территориях, так и в тылу.

В качестве одного из действенных направлений противником избрано применение технологий информационно-психологического воздействия как непосредственно на военнослужащих, принимающих участие в военной операции, так и на мирное население России. В целях привлечения к сотрудничеству или склонения граждан РФ к совершению преступлений задействуются мошеннические схемы, в результате реализации которых жертвы обмана попадают в финансовую или иную зависимость от злоумышленников.

В 2024 году Управлением ФСБ России по Северному флоту разоблачено два агента украинских спецслужб, изменивших Родине. Каждый случай особенный, но их объединяло одно – все предатели надеялись, что останутся безнаказанными и уйдут от ответственности. Оба приговорены к длительным срокам лишения свободы по статье 275 УК РФ (государственная измена).

По этой же статье органом безопасности возбуждены уголовные дела в отношении четырёх граждан РФ, причастных к оказанию финансовой помощи украинской стороне в деятельности против безопасности Российской Федерации или передаче в украинскую спецслужбу сведений о Северном флоте.

Есть и те, кто был предупреждён органами контрразведки и не успел реализовать преступный умысел. Им объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения государственной измены. В 2024 году было два таких человека. Много лиц самостоятельно заявили органам безопасности о попытках их вербовки, тем самым исполнили свой воинский и гражданский долг, доказали преданность Родине.

Иностранные разведки нацелены на получение информации о деятельности и планах воинских частей в зоне проведения СВО и в местах постоянной дислокации, выведывают сведения в отношении российских военнослужащих и членов их семей для планирования и проведения диверсий и террористических актов на территории нашей страны.

Перехват информации и вербовочные выходы противник осуществляет в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», интернет-мессенджерах «WhatsApp», «Telegram», «Signal», «WickrMe», «Element», «Session», а также почтовом сервисе «Protonmail». Выявлены страницы соцсетей, с которых разведка Украины ведёт поиск потенциальных шпионов, по-прежнему используя для этого легкомысленность отдельных военнослужащих в вопросах соблюдения запретов на размещение в Интернете сведений о принадлежности к ВС России.

Вербовочные подходы осуществляются от имени блогеров, журналистов, сотрудников научно-исследовательских, аналитических и иных иностранных и российских организаций; должностных лиц правоохранительных органов; бывших либо действующих российских военнослужащих, якобы желающих перевестись в конкретную воинскую часть и стремящихся навести справки по новому месту службы; волонтёров и правозащитников под предлогом оказания гуманитарной или правовой помощи.

Установлены факты обращения к военнослужащим с фейковых аккаунтов от имени командования флота. В направляемых сообщениях они уведомляются о работе в частях и соединениях «сотрудников» ФСБ России с указанием их имени и фамилии; предупреждаются о необходимости предоставлять им полные достоверные данные по интересующим вопросам в случае личного обращения, в т.ч. дистанционного (по средствам сотовой связи или через мессенджеры). Таким образом осуществляется предварительная подготовка должностных лиц к последующему «откровенному» диалогу со злоумышленниками.

Объектами обращений становятся также военнослужащие и гражданский персонал, состоящие в закрытых тематических группах (по принципу принадлежности к воинской части, проживания в военном городке, обучения в военном учебном заведении); пользователи услуг сайтов знакомств, осуществляющие обмен фотографиями с виртуальными связями.

Врага интересует всё: сведения об обстановке в гарнизонах; информация о рядовом и командном составе (контактные и биографические данные, личные фотографии), достаточности боекомплекта, поступлении материальных ресурсов, планах применения войск и перемещения военнослужащих, местах дислокации подразделений; фотоснимки и электронные копии служебных (в том числе несекретных) документов.

Полученные шпионские сведения позволяют противнику планировать и наносить удары по позициям подразделений ВС и ВНГ России; формировать списки военнослужащих и членов их семей с последующим установлением с ними контактов, вербовочного изучения и шантажа; организовывать диверсии и теракты.

Используя IT-специалистов, украинские спецслужбы предпринимают попытки получения данных, хранящихся в смартфонах российских граждан, в первую очередь военнослужащих. Один из способов – рассылка файлов и ссылок, скачивание или переход по которым приводят к установке на устройство вредоносного программного обеспечения, позволяющего получить доступ к личным данным пользователя.

Соблюдение простых правил безопасности и «цифровой гигиены» позволят снизить риск стать жертвой мошенников или попасть в зависимость иностранных спецслужб.

Как не стать жертвой фишинга (вид интернет-мошенничества, цель которого получить доступ к персональным данным пользователя):

 внимательно проверяйте адреса отправителей сообщений электронной почты и ссылки в почтовых отправлениях;

 ищите информацию об акциях или выплатах только на официальных сайтах компаний и ведомств;

 изменяйте учётные данные не по ссылке из письма, а самостоятельно зайдя на сайт;

 не переходите по подозрительным ссылкам;

 не открывайте присланные файлы, если не уверены в отправителе;

 не устанавливайте приложения из сомнительных источников;

 будьте бдительны и повышайте киберграмотность.

Как защитить своё мобильное устройство:

 настройте блокировку экрана;

 установите программу для удалённой блокировки устройства;

 используйте антивирус;

 обновляйте операционную систему и приложения;

 не устанавливайте приложения из непроверенных источников;

 не переходите по подозрительным ссылкам;

 не давайте приложениям разрешения, которые им не нужны;

 не пользуйтесь бесплатным вайфаем;

 настройте двухфакторную аутентификацию в используемых мессенджерах.

Как распознать звонок мошенника:

 не паникуйте, просто скажите «я вам перезвоню» и завершите разговор;

 ни под каким предлогом не называйте личные данные;

 не переводите деньги на счета незнакомых вам людей;

 не устанавливайте на смартфон приложения из неизвестных источников;

 всегда набирайте официальные номера организаций;

 любые вопросы решайте в рамках закона;

 установите программу, которая проверяет звонки и может блокировать спам-вызовы.

Если вы стали жертвой мошенников – сообщите об этом в правоохранительные органы. Даже перевод незначительной суммы денежных средств на счета с неизвестными реквизитам могут стать основанием привлечения гражданина к уголовной ответственности по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) в случае установления факта использования данных счетов в целях финансирования терроризма.

Как отмечает УФСБ России по Северному флоту, в случае угрозы попадания в финансовую или иную зависимость от представителей иностранных спецслужб, получения предложений об оказании помощи ВСУ в виде передачи каких-либо сведений или совершения противозаконных действий на территории РФ, сообщите об этом в ближайший отдел ФСБ России (оперативному сотруднику).

Своевременное сообщение о совершении преступления позволит минимизировать негативные последствия действий злоумышленников.