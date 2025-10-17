«Враг не дремлет, мы должны непрерывно повышать уровень безопасности», - губернатор Андрей Чибис провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис провёл внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области. В заседании приняли участие члены антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области, руководители правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов, органов местного самоуправления, предприятий и организаций региона.

В рамках заседания участники рассмотрели вопросы, касающиеся антитеррористической защищённости объектов, прилегающих к акватории Кольского залива, инфраструктуры железнодорожного транспорта и критически важных объектов топливно-энергетического комплекса.

«Мы с вами понимаем, что наш регион имеет стратегическое значение для всей страны. Тема защиты от терроризма является принципиально важной, – особенно в наше непростое время. В первую очередь хотел бы поблагодарить коллег за чёткую и слаженную работу, потому что все общественные мероприятия у нас проходят без каких-либо происшествий. Но это не означает, что у нас есть возможность расслабиться, даже наоборот: учитывая, что враг не дремлет, мы должны непрерывно повышать уровень безопасности, так как уровень угрозы высокий», – подчеркнул глава региона.

Среди приоритетных направлений - пресечение диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных кораблей в акватории Кольского залива. Эти угрозы становятся всё более реальными и требуют комплексного подхода к решению задач по их предотвращению.

Андрей Чибис отметил, что необходимо выработать согласованные оперативно-профилактические меры с участием всех профильных структур.

Губернатор также напомнил, что роль жителей в обеспечении безопасности высока, и призвал всех быть бдительными. При возникновении экстренных ситуаций и обнаружении любых подозрительных предметов немедленно звонить по единому номеру 112.

