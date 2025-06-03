Враг не дремлет: в Мурманской области примут дополнительные меры по противодействию вражеским БПЛА

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл совещание с руководителями силовых структур региона. Ключевой вопрос повестки – принятие дополнительных мер по противодействию диверсиям с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории Мурманской области.

«Мы начали готовиться к защите неба над стратегическими объектами на территории Мурманской области задолго до того, как до нас стали долетать беспилотники. И те инструменты, те решения, которые были приняты и реализованы, позволили правоохранительным органам и военным успешно ликвидировать беспилотники. Тем не менее враг не дремлет. С учётом новых угроз нам необходимо выработать дополнительные меры, а также зафиксировать ответственных за их реализацию», – сказал Андрей Чибис, открывая совещание.

Глава региона подчеркнул, что меры противодействия БПЛА, используемым для совершения террористических актов и других противоправных действий на стратегических объектах и объектах инфраструктуры, должны носить комплексный характер, а также напомнил жителям региона, что информацию о подозрительных транспортных средствах и предметах нужно оперативно сообщать по номеру 112.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547922/#&gid=1&pid=4