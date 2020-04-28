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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.20 11:00

Временная отмена для населения пени за просрочку воспринимается жилищно-коммунальной отраслью как смертельный удар

Ресурсоснабжающие организации предупредили о проблемах с поддержанием инфраструктуры. Эксперты указали, что без внесения эксплуатирующих предприятий в список системообразующих увеличится доля аварийного жилья.

Как пишет «Независимая газета», кризис в отрасли возник не вчера. Ещё недавно собираемость платежей с населения в стране достигала рекордных 96%. Регулярно повышались тарифы, но ещё быстрее деградировали основные фонды коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на начало марта этого года собираемость платежей с населения составляла порядка 96%. Затем произошло падение до 63%, сообщили «НГ» в Минстрое. «В настоящее время промежуточные данные говорят о стабилизации. Ситуация за апрель будет понятна к третьей декаде мая», – уточнили в пресс-службе ведомства Владимира Якушева.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому до конца года для населения приостанавливаются штрафные санкции за неоплату услуг жилищно-коммунального хозяйства и взносов на капитальный ремонт.

Это решение было воспринято отраслью как смертельный удар, пишет «НГ». В частности, по мнению энергокомпаний, ситуация с неплатежами может ещё больше усугубиться. Неплатежи по цепочке будут нарастать, итогом станут срывы инвестиционных программ, плановых и аварийных ремонтов, оплаты труда. И как итог под угрозой может оказаться вся подготовка к осенне-зимнему периоду 2020–2021 годов. Кроме того, о нарастающих проблемах и об отсутствии полноценной помощи властей сообщили некоторые управляющие организации, в том числе и Мурманской области.

«Отток регулярных платежей значительно снижает устойчивость предприятий ЖКХ, что, вероятно, повлечёт рост безработицы, снижение качества предоставляемых услуг, сдвиг сроков замены и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры», – предупредил доцент Российского экономического университета им. Плеханова Максим Соколов.

«Возникает сложная проблема, как без поддержки со стороны государства обеспечить функционирование всей системы, особенно если сроки карантинных ограничений затянутся. И это ещё мы говорим про работу как бы в штатном режиме, без учёта изношенности инженерных коммуникаций и жилого фонда. По всей видимости, в этот период государство должно хотя бы отчасти взять на себя ответственность и затраты по функционированию системы ЖКХ. В противном случае крах этой системы обойдётся гораздо дороже», – предполагает аналитик компании «Финам» Алексей Калачев.

Эксперт также уточнил, что после окончания эпидемии и режима изоляции многое из накопленных обязательств придётся обнулить и списать: «Было бы неправильно отложенные платежи взыскивать с обедневшего за время изоляции населения и бизнеса».

Хотя есть еще один – ключевой – момент, пишет «НГ». Кризис в отрасли возник не вчера: он усугублялся годами, несмотря на совершаемые гражданами платежи и стабильно растущие тарифы.

По данным Росстата, около 45% уличной водопроводной сети, свыше 44% уличной канализационной сети и почти 30% тепловых и паровых сетей нуждаются в замене. И сейчас ситуация хуже, чем, например, в середине 90-х.

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