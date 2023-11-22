Временно недоступен: в социальной сети «ВКонтакте» сбой в работе

С 15 часов при попытке зайти на сайт «VK» на экране всплывает сообщение о том, что страница временно недоступна, и рекомендуется попробовать сделать это позже, а при попытке воспользоваться приложением сообщается о сетевой ошибке.

По данным онлайн-платформы «Downdetector», предоставляющей сведения о состоянии различных веб-сайтов и сервисов, на 15.15 мск поступило 163 сообщения о сбоях. 53% всех жалоб связано с состоянием приложения «VK», 40% пользователей отмечают, что сервис не работает.