Временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Мурманска и в Мурманск

Как сообщает АО «РЖД», вносятся изменения в расписание движения пассажирских поездов, в том числе и на направлении Мурманска:

№ 15 «Арктика», Мурманск – Москва - в связи с предстоящим частичным изменением расписания, временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Мурманска с 11 по 22 мая;

№ 91/92, Мурманск – Москва - в связи с предстоящим частичным изменением расписания, временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Мурманска с 11 по 22 мая. В связи с предстоящим частичным изменением расписания, временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Москвы с 13 по 24 мая;

№ 241/242, Мурманск – Москва - в связи с предстоящим частичным изменением расписания, временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Мурманска с 11 по 23 мая. В связи с предстоящим частичным изменением расписания, временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Новороссийска с 13 по 24 мая;

№ 225/256, Мурманск – Адлер - в связи с предстоящим частичным изменением расписания, временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Мурманска с 12 по 23 мая. В связи с предстоящим частичным изменением расписания, временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Адлера с 12 по 23 мая;

№ 285/286, Мурманск – Новороссийск - в связи с предстоящим частичным изменением расписания, временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Мурманска с 12 по 23 мая. В связи с предстоящим частичным изменением расписания, временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Новороссийска с 12 по 23 мая;

№ 293/294, Мурманск – Анапа – в связи с предстоящим частичным изменением расписания, временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Мурманска с 11 по 24 мая. В связи с предстоящим частичным изменением расписания, временно приостановлена продажа билетов на поезда, отправляющиеся из Анапы с 12 по 23 мая.