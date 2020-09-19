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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.20 08:00

Временные удостоверения - новым депутатам

18 сентября состоялось вручение вновь избранным депутатам Совета депутатов ЗАТО г. Североморск шестого созыва временных удостоверений.

Временные удостоверения вручила председатель Североморской территориальной избирательной комиссии Ирина Жуковская.  Она отметила корректное проведение выборов, поблагодарив за это депутатов.

В свою очередь депутаты высказали слова признательности и благодарности членам Североморской ТИК за профессионализм, чёткое проведение выборной компании и организацию голосования на избирательных участках.

Евгений Алексеев, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск пятого созыва, подчеркнул, что члены ТИК сработали хорошо, с учётом организации досрочного голосования.  

Напомним, выборы состоялись 13 сентября на 12-ти двухмандатных округах. Избрано в Совет депутатов флотской столицы 24 депутата.

 

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