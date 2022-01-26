Мурманская область. Арктика (16+)26.01.22 16:30
Время болеть за «Мурман»!
Уже сегодня в столице Кольского Заполярья состоится домашний матч хоккейного клуба «Мурман» в рамках Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом. Заполярные хоккеисты сразятся с командой «Родина» из Кирова.
Это предпоследняя домашняя игра - после следующей команду ждёт серия выездных матчей. Домой наши парни вернутся лишь в середине февраля.
Приходите сегодня на стадион «Строитель» к 18.30, приглашайте родных и близких! Среди болельщиков будут разыграны 10 эксклюзивных календарей хоккейного клуба «Мурман», выпущенных лимитированным тиражом. На его страницах изображены ваши любимые игроки.
Болеем за «Мурман» вместе! Хоккеистам нужна ваша поддержка!
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