Время болеть за «Мурман»!

Уже сегодня в столице Кольского Заполярья состоится домашний матч хоккейного клуба «Мурман» в рамках Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом. Заполярные хоккеисты сразятся с командой «Родина» из Кирова.

Это предпоследняя домашняя игра - после следующей команду ждёт серия выездных матчей. Домой наши парни вернутся лишь в середине февраля.

Приходите сегодня на стадион «Строитель» к 18.30, приглашайте родных и близких! Среди болельщиков будут разыграны 10 эксклюзивных календарей хоккейного клуба «Мурман», выпущенных лимитированным тиражом. На его страницах изображены ваши любимые игроки.

Болеем за «Мурман» вместе! Хоккеистам нужна ваша поддержка!