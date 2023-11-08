Время делать гирлянды

11 ноября в Центре современного искусства «СОПКИ 21А» состоится мастер-класс по созданию бумажной гирлянды

Как пишет vk.com/21aart, во время мероприятия будут представлены различные техники складывания бумаги, а также способы сочетания разнообразных цветов и узоров для создания уникальных и оригинальных гирлянд. Участники смогут научиться создавать удивительные формы и фигуры из бумаги.

Бумажная гирлянда - это не только прекрасное украшение для различных праздников и торжеств, но и возможность раскрыть своё творческое начало. Она может стать прекрасным подарком близким людям или просто дополнением к интерьеру вашего дома.

Мастер-класс состоится 11 ноября в 17.00 в Центре современного искусства «СОПКИ 21А». (12+)

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457241286%2Falbum-196983427_00%2Frev