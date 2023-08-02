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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.23 14:00

Время для новой работы: когда искать вакансии

В поиске хорошей работы велика доля случайности. Место освобождается в неожиданный для всех (и даже работодателя) момент, и вряд ли хоть один кандидат может это предсказать. Но всё равно на рынке труда есть сезонные закономерности, отмечают эксперты hh.ru. В марте-апреле предложений больше, это «высокий сезон». Следующий высокий сезон начинается уже в августе-сентябре, то есть уже сейчас!

Сложность поиска зависит от количества вакансий и количества кандидатов. Идеальная ситуация — когда вакансий довольно много, а кандидатов мало. Такое происходит в феврале и в августе: эти месяцы «разогревают» рынок перед активными осенью и весной. Многие компании к этому времени уже запланировали бюджет на год, подвели итоги прошлого года либо полугодия и точно знают, кого, зачем и на какую зарплату искать. А вот соискатели к этому времени ещё отходят от праздников и отпусков. Низкая конкуренция среди соискателей помогает быстрее найти подходящее место работы.

В разгар весны или осени ситуация накаляется. Вакансий становится больше, но больше и соискателей-конкурентов. Если вам важен выбор и количество возможностей, планируйте поиск работы на март-апрель или август-сентябрь-октябрь. В мае активность работодателей в поиске снижается из-за праздников, а в июне-июле — из-за отпусков.

Зимой активность на кадровом рынке тоже снижается — в конце года работодателям не до пополнения штата, все заняты подведением итогов, отчётами, дотягиванием до годовых KPI. А те, кто к этому времени созрел для расставания с нынешней работой, откладывают этот шаг, чтобы не потерять годовую премию.

«Потому если человек задумался о смене работы — сейчас хороший момент для поиска. Мониторьте вакансии каждый день, просматривайте рекомендованные вакансии, которые приходят вам на электронную почту. Эту же подборку вы сразу видите, заходя на работный сайт под своим логином и паролем. Обновляйте почаще ваше резюме — так оно будет подниматься выше в базе, по которой работодатели ищут кандидатов. Если у вас на работном сайте несколько вариантов резюме, учитывайте, что поиск формирует для вас подборку рекомендуемых вакансий по тому из них, которое вы обновляли последним.

Не расстраивайтесь, если приходится искать работу в «низкий сезон» (летом и зимой). Интересная вакансия может появиться в любой момент, внезапно, не подчиняясь никаким законам сезонности — люди увольняются по разным причинам или уходят в декрет, это происходит круглый год. Главное — вовремя отследить вашу вакансию мечты, когда она появится», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

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