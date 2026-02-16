Время не ждёт: глава Минстроя Мурманской области обсудила с подрядчиками предстоящую кампанию по капитальному ремонту домов

В Мурманской области уже началась реализация краткосрочного плана 2026 года по капитальному ремонту многоквартирных домов. В региональном Министерстве строительства состоялась встреча с подрядчиками, которым в этом сезоне предстоит выполнить колоссальный объём работ. В открытом диалоге с главой ведомства Александрой Карповой приняли участие представители Фонда капитального ремонта Мурманской области и 37 строительных компаний.

«Благодаря поддержке правительства мы продолжаем держать набранный темп –на данный момент запланировано выполнение 1049 работ по капитальному ремонту в 515 многоквартирных домах по всей области. Хочу напомнить вам, что мы работаем в первую очередь на благо людей, которые с нетерпением ждут проведения капитального ремонта в своём доме. Призываю, обратить особое внимание на качество работ и на неукоснительное соблюдение контрактных сроков. Также прошу более ответственно отнестись к капремонту крыш – к сожалению, участились случаи залития квартир во время проведения этих работ: страдают люди, вы терпите убытки, поэтому не пренебрегайте прогнозом погоды и превентивными мерами», –обратилась к подрядчикам Александра Карпова.

Глава регионального Минстроя также попросила не забывать о своевременном вывозе строительного мусора, который нередко портит всё впечатление даже от блестяще выполненной работы.

В свою очередь подрядчики поделились трудностями, с которыми им приходится зачастую сталкиваться и которые порой напрямую влияют на исполнение контрактов в срок. В частности, речь идёт об оформлении рабочим пропусков в ЗАТО, куда проехать могут только граждане Российской Федерации. Об этой наболевшей проблеме знают в правительстве Мурманской области и уже ищут пути решения, разумеется, не в ущерб безопасности таких стратегически важных населённых пунктов.

«Успешное выполнение поставленных перед нами задач возможно только в тесном взаимодействии с подрядчиками. Поэтому мы готовы помогать вам в решении возникающих проблем, но, в свою очередь, ждём от вас ответственного и неравнодушного подхода к своей работе», – завершила встречу Александра Карпова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562262/#&gid=1&pid=2