Мурманчане почтили память воинов-интернационалистовНаш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.02.26 11:00

Время не ждёт: глава Минстроя Мурманской области обсудила с подрядчиками предстоящую кампанию по капитальному ремонту домов

В Мурманской области уже началась реализация краткосрочного плана 2026 года по капитальному ремонту многоквартирных домов. В региональном Министерстве строительства состоялась встреча с подрядчиками, которым в этом сезоне предстоит выполнить колоссальный объём работ. В открытом диалоге с главой ведомства Александрой Карповой приняли участие представители Фонда капитального ремонта Мурманской области и 37 строительных компаний.

«Благодаря поддержке правительства мы продолжаем держать набранный темп –на данный момент запланировано выполнение 1049 работ по капитальному ремонту в 515 многоквартирных домах по всей области. Хочу напомнить вам, что мы работаем в первую очередь на благо людей, которые с нетерпением ждут проведения капитального ремонта в своём доме. Призываю, обратить особое внимание на качество работ и на неукоснительное соблюдение контрактных сроков. Также прошу более ответственно отнестись к капремонту крыш – к сожалению, участились случаи залития квартир во время проведения этих работ: страдают люди, вы терпите убытки, поэтому не пренебрегайте прогнозом погоды и превентивными мерами», –обратилась к подрядчикам Александра Карпова.

Глава регионального Минстроя также попросила не забывать о своевременном вывозе строительного мусора, который нередко портит всё впечатление даже от блестяще выполненной работы.

В свою очередь подрядчики поделились трудностями, с которыми им приходится зачастую сталкиваться и которые порой напрямую влияют на исполнение контрактов в срок. В частности, речь идёт об оформлении рабочим пропусков в ЗАТО, куда проехать могут только граждане Российской Федерации. Об этой наболевшей проблеме знают в правительстве Мурманской области и уже ищут пути решения, разумеется, не в ущерб безопасности таких стратегически важных населённых пунктов.

«Успешное выполнение поставленных перед нами задач возможно только в тесном взаимодействии с подрядчиками. Поэтому мы готовы помогать вам в решении возникающих проблем, но, в свою очередь, ждём от вас ответственного и неравнодушного подхода к своей работе», – завершила встречу Александра Карпова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562262/#&gid=1&pid=2

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 90% мурманчан при соблюдении определенных условий готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к фунту стерлингов и иене, стабилен в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Долг в 17 млн рублей за вывоз мусора – абсолютный антирекорд зафиксирован за юридическим лицом в Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»