Время поджимает - завершается реконструкция двора на улице Капитана Копытова

В Мурманске в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» завершается реконструкция двора на улице Капитана Копытова дома №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина проверили, как идут работы по завершению объекта.

На данный момент двор отремонтирован на 90% от общего объёма. Подрядчик завершил установку опор наружного освещения, асфальтирование проезжей части, тротуаров и сделал основания для детской площадки. Сейчас продолжается монтаж элементов детской площадки.

– Здесь мы видим, что по сдаче объекта будет задержка, – отметил Евгений Никора. – Будем применять штрафные санкции, если подрядчик не успеет завершить работы до 15 сентября. Нужно поторопиться, разумеется, не в ущерб качеству. Осталось выполнить благоустройство грунта зелёных насаждений и установить детскую площадку. Сейчас работы ведутся, но, на мой взгляд, нужно привлекать больше работников. Будем держать это на строгом контроле.

– Подрядчику необходимо собраться и закончить ремонт. На сегодня можно сделать вывод, что при полном завершении работы, будут учтены интересы всех жителей этого двора. Хотелось бы, чтобы пути сообщения не только с двором, но и с остановками общественного транспорта тоже учитывались и были комфортными, – рассказала Любовь Малыгина.

Двор будет оснащен современными системами наружного освещения, детской площадкой, соответствующей всем современным требованиям. Появятся новые зелёные насаждения.