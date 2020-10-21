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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.20 12:00

Время потерь: с российскими банками не разбогатеешь и не сохранишь заработанное

Ставки по банковским вкладам в России в ближайшие месяцы могут стать ещё меньше, в то время как ставки по займам, наоборот, могут вырасти. По мнению экспертов, рост ставок по кредитам будет обусловлен тем, что риски просрочек по платежам из-за новой вспышки заболеваемости коронавирусом повышаются.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, слова которого приводят «Известия», считает, что ставки могут начать плавный рост из-за отдельных локальных ограничений, связанных с пандемией.

В свою очередь, главный экономист «Сбербанка» Антон Струченевский напомнил, что в этом году ЦБ уменьшил ключевую на 2 п.п. И это снижение ещё не в полной мере отразилось на ставках по вкладам.

По мнению главного аналитика «Росбанка» Евгения Кошелева, проценты по депозитам сохранятся на исторически низких уровнях.

При этом все опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что на ближайшем заседании совета директоров Центробанка, которое запланировано на 23 октября, регулятор примет решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 4,25%.

Однако, если ставка окажется неизменной надолго, то это плохо скажется на экономической активности в 2021 году, уверена руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталия Орлова.

А в это время, в России индекс лояльности клиентов к банкам по итогам восьми месяцев 2020 года приблизился к нулю и составил всего 1,3 пункта. Это является очередным минимальным значением за последние пять лет, пишет «РБК» со ссылкой на материалы опроса аналитического центра НАФИ.

В начале года показатель составлял пять пунктов, а в 2016 году, когда НАФИ начал такие расчёты, — 43 пункта.

Последний опрос показал, что своим банком не удовлетворены 35,4% россиян. Они заявили, что не будут рекомендовать его своим знакомым и, возможно, находятся в поиске альтернативы. Довольны своим банком 36,7% участников опроса. Пассивными клиентами  — то есть теми, кто в целом удовлетворен банком, но не стремится рекомендовать его другим, являются 27,9%. В январе этого года таких было соответственно 34%, 39% и 27%.

Как отмечается главные причины снижения лояльности к банкам — растущая финансовая грамотность клиентов и активная продажа банками своих услуг. Это, как отмечают в НАФИ, не всегда нравится потребителям.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков считает, что ухудшение отношения клиентов к банкам в первую очередь связано со снижением ставок по депозитам и ухудшением условий по программам лояльности и кешбэка. Также многие люди — это «клиенты поневоле», то есть держатели зарплатных карт, а банки им предлагают дополнительные услуги.

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