Время практической реализации проектов в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

В областном центре полным ходом идут работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня ремонт дворовой территории дома № 3 по ул. Капитана Пономарева, домов №№ 26, 28, 30, 32, 34 и 36 по просп. Кольскому и дома № 6 по пр. Лыжному проверили депутаты Совета депутатов города Мурманска.

Характер работ во дворе – капитальный: ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, восстановление колодцев, установка пешеходных ограждений. На территории появятся две детские площадки. Для автолюбителей предусмотрена парковка. Также идет ремонт лестниц и наружного освещения: в скором времени здесь загорятся 40 новых светильников.

– Ремонт этого двора обсуждался неоднократно. Ещё в прошлом году мы несколько раз встречались с жителями, чтобы определиться с планировкой территории. Сейчас пришло время практической реализации, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. – Важно, что здесь учтены все наказы горожан. Так, одно из них – расширить дорогу во дворе – было не просто пожеланием, а вопросом безопасности. Если говорить о темпах работ, то они нас полностью устраивают. Подрядчик заверил, что до 1 сентября будет произведено асфальтирование, а в октябре мы сможем увидеть окончательный результат благоустройства, который, я уверен, порадует и нас, и жителей.