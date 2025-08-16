Время предупреждений прошло: в Североморске провели традиционный «коммунальный час»

По-прежнему главной темой «коммунального часа» в администрации флотской столицы остаются вопросы готовности к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Как рассказала глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, под председательством которого и прошло рабочее совещание с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, первые три управляющие компании уже получили паспорта готовности. Остальные – завершают подготовку документов. На контроле остается УК «Гранит», у которой в работе ещё два дома.

Уже готовы к новому отопительному сезону учреждения культуры, образования и социальные объекты. Большая часть учреждений уже получила соответствующие документы.

Снова поступают жалобы на качество холодной воды в Сафоново-1. По словам директора водоканала, сейчас в посёлке ведутся работы по замене сетей, в связи с чем возможны перепады давления и изменения цветности подаваемого ресурса. В частности, сегодня бригада работает на ул. Капитана Елькина,16. А всего к 1 ноября планируется заменить порядка 500 метров сетей.

На контроле администрации муниципалитета остаётся работа управляющих компаний по подбору мусора на контейнерных площадках. За минувшую неделю сотрудниками комитета по развитию городского хозяйства составлено 5 протоколов о нарушении правил благоустройства, далее дела будут переданы в административную комиссию. Кстати, с 1 августа размер штрафов кратно увеличился.

- Настоятельно рекомендую всем управляющим компаниям исполнять свои обязанности качественно и в срок. Время предупреждений прошло, - подчеркнул глава муниципалитета.

