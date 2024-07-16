Время работает против нас: земляков просят поддержать сбор средств на «Ромашку»

В соцсети «ВКонтакте» сообщество «СЕТИ ПОБЕДЫ МО БФ Северный характер» обращаются к землякам с просьбой о поддержке: «Друзья, продолжается сбор на «Ромашку»!

Общими усилиями мы уже прошли половину пути, собрана 61000 рублей! Спасибо большое всем, кто откликнулся!

К огромному сожалению, у нас очень мало времени, ведь этот прибор нельзя просто так купить в магазине. Процесс сложный и требует времени. А ребята-снабженцы продолжают свою смертельно опасную работу! Без всякой защиты от дронов! И ждут нашей помощи...

Давайте подключать все возможности! Чем больше людей узнают о сборе, тем быстрее мы справимся с задачей!

Время работает против нас. А речь идёт о жизнях наших ребят. Они делают своё дело, потому что так нужно. Давайте сделаем для них самое малое, что мы можем!

На нашем счету на данный момент 161464 рубля 31 коп.

61000 руб. - «Ромашка»

100 464 руб. 32 коп. - медицина (эти деньги мы не можем тратить это для медиков).

Перечислять денежные средства на «Ромашку» можно на карту «СБЕРБАНКа»

5336 6901 1635 1208

Елена А.

Подключена система быстрых платежей (СБП).

При переводе указывать: «Ромашка».

Фото: https://vk.com/seti.pobedy?z=photo-81769351_457248893%2Fwall-81769351_7836