Мурманская область. Арктика (16+)31.12.20 09:30
Время работы поликлиник ЗАТО г.Североморск в праздничные дни
В период праздничных и выходных дней с 31 декабря 2020 года по 10 января 2020 года в ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» будет организовано оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях в следующем порядке:
31 декабря, 1, 3, 5, 7 и 10 января – выходные / праздничные дни;
2, 4, 6, 8 и 9 января – работа амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) будет осуществляться - с 9.00 до 15.00, приём вызовов на дом - с 9.00 до 12.00.
О режиме работы других медицинских учреждений здравоохранения Мурманской области, в том числе стоматологической службы можно ознакомиться в приказе № 690 от 15.12.2020 года «О режиме работы государственных областных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения в январе 2021 года».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-
Последние комментарии
Олег
31.12.20 10:39
УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
Екатерина
25.12.20 16:39
Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подарок! Участвовали в акции в прошлом году. Ничего не подозревая написали в открытке синтезатор, обычный - детский, небольшой. Каково было удивление увидеть в
Комментарий к новости:«Волшебная ёлка» - делать добро просто и приятно
-Скоро в эфире13:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Перед Новым годом северян порадовали только цены на сахар-PRO Валюту (16+)В уходящем году на нефтяном рынке наблюдалась небывалая волатильность-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Президент России подписал закон о новом порядке исчисления ПМ и МРОТ