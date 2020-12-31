Время работы поликлиник ЗАТО г.Североморск в праздничные дни

В период праздничных и выходных дней с 31 декабря 2020 года по 10 января 2020 года в ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» будет организовано оказание медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях в следующем порядке:

31 декабря, 1, 3, 5, 7 и 10 января – выходные / праздничные дни;

2, 4, 6, 8 и 9 января – работа амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) будет осуществляться - с 9.00 до 15.00, приём вызовов на дом - с 9.00 до 12.00.

О режиме работы других медицинских учреждений здравоохранения Мурманской области, в том числе стоматологической службы можно ознакомиться в приказе № 690 от 15.12.2020 года «О режиме работы государственных областных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения в январе 2021 года».