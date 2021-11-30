Время работы выездных прививочных пунктов в Мурманске изменится

По информации регионального Минздрава, c 1 декабря выездные прививочные бригады в торговых центрах Мурманска будут работать по новому графику: ежедневно с 12.00 до 20.00.

Напомним, в них можно без записи привиться от гриппа и коронавируса. С собой необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Адреса мобильных прививочных пунктов:

«С» этаж ТЦ «Форум» (просп. Кольский, 134);

I этаж ТЦ «Плазма» (ул. Рогозерская, 4);

III этаж ТЦ «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32).

Прививочные бригады медучреждений Мурманской области продолжают оказывать медуслуги по вакцинации населения на территории лечебных учреждений. Для северян старше 65 лет работают отдельные кабинеты, посетить их можно без предварительной записи, напоминает Министерство здравоохранения Мурманской области.