Время раздавать пряники: в Госдуму внесут законопроект о возможности дополнительной индексации пенсий

Группа депутатов сегодня внесёт в Госдуму законопроект о возможности индексировать страховые и социальные пенсии чаще одного раза в год. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Согласно действующему законодательству, с 2019 по 2025 год предусмотрено увеличение размеров страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним один раз в год с 1 января. С 2025 года ежегодная индексация страховой пенсии будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля - на уровень инфляции, а с 1 апреля - исходя из роста доходов Пенсионного фонда России (ПФР). Фиксированная выплата с 2025 года будет индексироваться один раз с 1 февраля - на уровень инфляции.

Законопроектом предлагается в 2021-2024 годах с 1 апреля корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета ПФР. В случае если годовой рост среднемесячной зарплаты в РФ превысит инфляцию за этот же год, с 1 апреля страховая пенсия дополнительно увеличивается на разницу между ростом зарплаты и инфляцией, говорится в документе. «При этом дополнительное увеличение размера страховой пенсии (с учётом ранее произведённой корректировки) не может превышать индекс роста доходов бюджета ПФР в расчёте на одного пенсионера, направляемых на выплату страховых пенсий», - уточняется в тексте, опубликованном в Telegram Нилова.

Парламентарии предлагают закрепить, что правительство РФ утверждает индекс роста доходов бюджета ПФР, годовой индекс роста среднемесячной заработной платы, а также коэффициент корректировки размера страховой пенсии (с 1 апреля).

Как следует из инициативы, социальные пенсии должны индексироваться ежегодно с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год и дополнительно с 1 июля, если темп инфляция превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период. Законопроект также наделяет правительство РФ правом дополнительно увеличивать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР.

Как пояснил в беседе с ТАСС Нилов, документ не обязывает, а лишь даёт право индексировать пенсии чаще одного раза в год. «У нас по конституции пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год. А по действующему законодательству у нас страховые пенсии индексируются один раз в год - 1 января. Социальные пенсии индексируются один раз в год - с 1 апреля. Таким образом, если принимать во внимание новую конституционную норму, то при желании, не правя пенсионное законодательство, проиндексировать более одного раза ни социальные, ни страховые пенсии будет невозможно. Поэтому мы и предлагаем предусмотреть возможность (это не обязательно) индексировать более одного раза в случае, если такая возможность будет», - сказал депутат.

По его словам, инициатива касается в том числе неработающих пенсионеров. При этом вопрос об индексации им страховых пенсий, добавил Нилов, является предметом другого законопроекта, который уже находится на рассмотрении Госдумы.